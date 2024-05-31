提前儲水備用！水公司6月2日6時起對北高雄做25小時停水
台灣自來水公司第七區管理處預告，自6月2日上午6時起至6月3日上午7時止，將對北高雄地區做25小時停水，請受影響的民眾提前儲水備用。
記者黃守作／高雄報導
台灣自來水公司第七區管理處處長林家煌表示，高雄仁武區仁林路∮2000mm自來水管於日前遭受鑽損，該處評估搶修此管線停水範圍大、影響時程較長，故為降低影響時間及範圍，已於5月26日先行完成∮1500mm自來水臨時管線連結工程，切換臨時供水模式穩定供水，之後再進行仁林路∮2000mm自來水管搶修工程。
林家煌說，經緊急搶修，∮2000mm搶修工程即將完成，必需辦理停水連接作業，以切換回正常供水模式，預計停水時間為6月2日上午6時起至6月3日上午7時止，影響供水時間總計25小時，請受影響的民眾提前儲水備用。
林家煌並說，停水地區包括，橋頭、梓官、彌陀、楠梓、大社區，以及左營區大部分區域，與岡山、仁武、燕巢、鼓山、大樹等部分區域，請民眾事先儲水備用。
林家煌指出，該處估計此次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，但在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，致恢復供水時間會較延遲，請受影響的民眾見諒。