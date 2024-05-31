男大生「雙腳泡乾冰10小時」截肢！詐保4126萬不成 遭判2年徒刑
北市張姓男大生為了領取保險金異想天開，聽從廖姓同學提議，把腳放進裝乾冰的水桶10小時導致截肢，張男以夜遊凍傷為由，申請8張保單理賠金，共計4126萬元，只領到23萬餘元，就因為投保時間過於接近遭識破，2人否認企圖詐保，不過仍遭檢方起訴，台北地院今（31）日審結依重傷害、詐欺取財等罪判廖男6年徒刑；張男判刑2年，緩刑2年，全案可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，張男因財務狀況不佳，遂決定透過詐保獲得金錢，並先後向5家保險公司投保壽險、傷害險及長照健康險等，若面臨失能情形可申請4103萬元理賠金；去年1月26日張男找來廖姓友人幫忙買乾冰，深夜返回位於中山區住處後，廖男便使用束帶將張男綁在椅子上，並讓其雙腳伸進放滿乾冰的塑膠水桶內長達10小時之久。
直至1月28日凌晨2人才緊急前往台北馬偕醫院急診，雖院方全力搶救，但在治療一周後，張男的雙腿仍因四度凍傷、敗血症、橫紋肌溶解症等傷勢被截肢；事後張男供稱是在騎車夜遊途中遭凍傷，並陸續向5家保險公司申請理賠金。由於張男傷勢太過離譜，保險公司因此懷疑張男涉嫌詐保，案經調查，台北地檢署認為2人涉犯詐欺等罪，偵結後依法起訴，並建請法院沒收其不法所得。
台北地方法院今天宣判，廖男涉犯重傷罪處有期徒刑2年6月、共同犯詐欺取財罪處有期徒刑1年6月、共同犯詐欺取財未遂2罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑6年。另張男涉犯共同犯詐欺取財罪處有期徒刑1年4月、共同犯詐欺取財未遂3罪，各處有期徒刑10月，應執行有期徒刑2年、緩刑2年。