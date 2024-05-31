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台中垃圾將滿載　中彰簽合作案「垃圾換飛灰」？兩縣市都否認

▲台中市環保局長陳宏益否認已和彰化簽署互惠合作案，但「一直在找互蒙其利的方式」。（圖／台中市政府提供，2024.05.31）
▲台中市環保局長陳宏益否認已和彰化簽署互惠合作案，但「一直在找互蒙其利的方式」。（圖／台中市政府提供，2024.05.31）

記者顏幸如／台中、彰化報導

台中市一天產生2300多噸垃圾，雖有3個焚化爐還不夠燒，加上文山焚化爐將於明年改建，興建期間每年恐有3萬到5萬噸垃圾無法處理。今（31）日有市議員驚爆，台中與彰化兩縣市環保局已於22日簽署互惠合作案，將由彰化焚燒台中垃圾、台中協助掩埋飛灰，預計將飛灰收在外埔綠能生態園區的倉庫。但彰化縣表示，雙方因條件談不攏，沒有共識，已經不了了之。

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民進黨議員曾威指出，文山焚化爐汰舊換新今年底招標、明年才會動工，但現有的烏日掩埋場只剩10萬噸可以掩埋，明年即將飽和，台中將發生垃圾大戰。曾威抨擊，台中市環保局近期與彰化簽署代燒垃圾協議，台中有3座焚化爐，卻淪落到麻煩彰化代燒，代價是將有毒飛灰運到台中處理，對台中市民不公平。

市議員施志昌說，台中市環保局與彰化簽署互惠合作案，合作案5月22日簽署，24日局長簽准決行。且環保局還預計將飛灰收在外埔綠能生態園區的倉庫，如要送到外埔，他一定會號召里民抗議。

議員林德宇也說，環保局今年4月提出的專案報告，指霧峰掩埋場存放的飛灰數量已飽和，過了一個月又簽署代燒垃圾協議，要將外縣市飛灰暫存台中市，根本是藐視議會。台中市民無法接受拿垃圾換重金屬的汙染物回來。

環保局長陳宏益不願鬆口證實是否簽了互惠合作案，僅表示文山焚化爐汰舊換新前，每年兩次歲修期間的焚化量能容易不足，環保局研議將一部分垃圾以互惠合作原則，跨地域焚化爐處理，並運回飛灰穩定固化物，此模式各縣市多有先例依規處理，絕無縣市不對等情形，且飛灰固化物是安全穩定的，除可妥善掩埋，甚至可再利用於工程與建築材料，符合環保法令規定。市府和會持續和其他縣市「尋找互蒙其利的方式」。

彰化縣環保局長江培根則指焚化爐並沒什麼有毒重金屬的廢棄物，用燒垃圾換飛灰的事也已經很久沒做了。江培根說，台中市確實曾與環保局協商，希望由彰化縣代處理家戶垃圾，交換處理彰化縣的事業廢棄物，但雙方條件談不攏，就不了了之。至於焚化爐產生的飛灰，均依規定委託民間再利用及掩埋處理。

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