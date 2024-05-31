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打官司法官「陷阱3問題」！一堆人回錯敗訴　律師震撼教育揭正解

▲社會上大大小小的官司案件每天都在進行，除了律師忙碌、法官審理案件不停歇之外，出庭開庭也早已是許多人的日常。（圖／NOWnews資料照）
▲社會上大大小小的官司案件每天都在進行，除了律師忙碌、法官審理案件不停歇之外，出庭開庭也早已是許多人的日常。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

社會上大大小小的官司案件每天都在進行，除了律師忙碌、法官審理案件不停歇之外，出庭開庭也早已是許多人的日常，不認為自己會有官司的人都可能出現在法院。然而案件在審理過程當中，除了雙方律師陳述之外，當事人的回答以及證詞都會影響到判決結果。對此，律師蘇文俊最近就出面解開法官3大問題的「背後含義」，讓不少人大讚實用，更有許多有經驗的人直呼：「真的是上了寶貴一課！」

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律師蘇文俊近日在Tik Tok推出影片表示很多人聽不懂法官的問題，可能會遭到判敗訴，以下舉三個法官潛台詞問題的背後真正意思。第一個，當法官問你說：『你怎麼只請求這些賠償』，事實上是在說「你其實可以要的更多，但你起訴狀要寫得更完整，他才有辦法判給你」。

▲（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲如果去開庭聽不懂法官的一些潛台詞的話，非常有可能因為回答失誤遭判敗訴哦！（示意圖／NOWnews資料照）
第二，當法官說：『對於對方的證據你都沒有任何的回應嗎？」其實法官真正想告訴你的是「這些證據在我心中，已經影響心證了，你如果不去推翻他，我很可能會判你敗訴喔！」

第三，當法官說：『你要不要快點調解？』可能法官是要告訴你說「我認為這個證據對你非常不利，調解或許是一個比較能夠止損跟對你最好的方法」蘇律師強調，現在沒有官司，不代表以後沒有，大家可以將影片收藏起來。

法官最愛問「對於對方提出的證據有無任何回應」！一堆人答錯遭判敗訴

蘇文俊律師也特別把第二題拉出來講，表示法官愛問「對於對方的證據你有沒有任何意見或主張？」但是有許多一般民眾沒有什麼開庭經驗，你可能前面說了一堆，但被問到這題時卻回答「無異議」這句話時，法官就會認為你贊同了對方的證據跟主張，很可能就會在開庭的時候判你敗訴。

▲（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲面對法官喜歡詢問：「對於對方提出的證據你有沒有任何的意見以及主張」，許多人都會回答「無異議」是錯的！（示意圖／NOWnews資料照）
蘇文俊律師強調，所以當對方提出這些證據的主張的時候，回答不會是「無異議」，而是應該告訴法官：「請法官按照我們歷次的主張去認定這個證據」，這樣才可以避免掉敗訴的可能性。

影片曝光後，超過百萬人觀看，不少曾經有官司的民眾紛紛回應：「所以法官會暗示但不能明講！長知識了」、「真的受益良多耶！尤其第二題真的好多人回答無異議」、「法官的自由心證問題真的超重要，回答無異議完全就是反向贊同對方提出的證據跟主張沒錯，蘇律師真的專業！」、「謝謝蘇律師教學，非常受用，上了寶貴一課」。

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