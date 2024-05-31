00919 5月換股名單出爐！ 新增的13檔股利率平均近5%
00919群益台灣精選高息ETF在5月31日公布更換持股，由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，本次剔除13檔個股分別為1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦；而本次新增13檔個股分別為2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上，新增的這13檔股利率平均近5%。
記者許家禎／台北報導
據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。
法人表示，00919高股息ETF選股邏輯符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。繼去年12月新增4檔傳產股（東元、台肥、長榮鋼、寶雅）、2檔金融股（兆豐金、中信金）後，本次再納入5檔傳產股（國產、華固、長榮航、永信建、聖暉）、3檔金融股（京城銀、國票金、群益證）。
反應去年電子股已大漲一段，但獲利衰退導致今年配息金額縮水，在現金股利率計算式呈現分母放大、分子縮水，以致於投資價值下滑下，轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產以及金融股，此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能。
此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產與金融產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。00919即將在6月24日進行第五次配息，本次期前配息公告預估配發金額為新臺幣 0.7元，單次股利率為2.72%，最後進場參與配息為6月21日。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。