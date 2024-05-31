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台灣辦桌最強菜色不是炸湯圓！賓客答案超意外：端出紅包秒加1千

▲現代人結婚雖然為了省錢省事，許多人都不辦桌宴請賓客，但台灣辦桌文化還是存在。（圖／NOWnews資料照)
▲現代人結婚雖然為了省錢省事，許多人都不辦桌宴請賓客，但台灣辦桌文化還是存在。（圖／NOWnews資料照)

記者張嘉哲/綜合報導

辦桌菜色最強不是炸湯圓了！現代人結婚雖然為了省錢省事，許多人都不辦桌宴請賓客，但台灣辦桌文化還是存在，尤其吃粗飽的南部流水席還是許多人的最愛。而近日，就有網友發文指出「大家有吃過辦桌最後一道菜是雞腿的嗎？」貼文引起廣大迴響，更有不少人直言：「如果有這道，新人很內行，紅包可以加一千。」

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一名網友在臉書社團「報時光老派收藏」貼文指出「以前吃辦桌， 大人小孩非常喜歡這一道，不過一上桌全被掃光光」只見貼出的照片，不是辦桌常見的紅蟳米糕、魚翅羹或者是大家愛吃的炸湯圓，而是一整盤的酥炸雞腿，來辦桌吃到炸雞腿難道是值得開心的事情嗎？

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▲網友分享小時候吃辦桌時，最期待的就是壓軸的「炸雞腿」，貼文釣出不少人回憶殺，揭開「炸雞推」的背後含義。（圖/報時光老派收藏）
貼文曝光後，不少內行人紛紛回應「有這道炸雞腿真的新人內行！不怕被吃紅包直接加碼一千」、「哇！現在好少有這道了喔...我心中最強的一道菜了」、「超級懷念，現在很多都沒有這道，有點可惜」、「我57年次的小時候吃辦桌最後一定都有這一道，有些的中間還會擺炸的大草蝦，然後會順便附上塑膠袋，就是要給人家打包啦」、「這就是要讓人家打包回去的，68年次路過，現在好少有炸雞腿了」但留言中也有許多人傻眼表示：「喜宴吃炸雞腿....我還真沒看過。」

辦桌吃到「炸雞腿」超開心！懷舊含義已經快消失

事實上，許多人之所以樂見這道平凡無奇的「炸雞腿」出現在喜宴菜色中的原因，其實是因為「炸雞腿」當作婚宴壓軸菜色也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，可以讓賓客感到「有吃又有拿」的感覺。

如果說民眾是出生在50年代至70年代的話，對於這道「炸雞腿」應該是不陌生，《NOWnews》記者有印象在小時候跟長輩去吃辦桌時還有看過，但也是長大之後才知其含義。隨著現在許多年輕人舉辦婚宴都是辦在結婚會館，流水席文化也逐漸式微，這道喜宴界最強菜色「炸雞腿」也慢慢的不見蹤影，確實有些可惜。

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▲原來，喜宴上出現「炸雞腿」的用途是要讓賓客打包回家，讓賓客感受到「有吃又有拿」的感覺，不過現在辦桌已經鮮少看到這道菜色。（圖/美食公社）

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