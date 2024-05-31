台灣辦桌最強菜色不是炸湯圓！賓客答案超意外：端出紅包秒加1千

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貼文曝光後，不少內行人紛紛回應「有這道炸雞腿真的新人內行！不怕被吃紅包直接加碼一千」、「哇！現在好少有這道了喔...我心中最強的一道菜了」、「超級懷念，現在很多都沒有這道，有點可惜」、「我57年次的小時候吃辦桌最後一定都有這一道，有些的中間還會擺炸的大草蝦，然後會順便附上塑膠袋，就是要給人家打包啦」、「這就是要讓人家打包回去的，68年次路過，現在好少有炸雞腿了」但留言中也有許多人傻眼表示：「喜宴吃炸雞腿....我還真沒看過。」
辦桌吃到「炸雞腿」超開心！懷舊含義已經快消失
事實上，許多人之所以樂見這道平凡無奇的「炸雞腿」出現在喜宴菜色中的原因，其實是因為「炸雞腿」當作婚宴壓軸菜色也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，可以讓賓客感到「有吃又有拿」的感覺。
如果說民眾是出生在50年代至70年代的話，對於這道「炸雞腿」應該是不陌生，《NOWnews》記者有印象在小時候跟長輩去吃辦桌時還有看過，但也是長大之後才知其含義。隨著現在許多年輕人舉辦婚宴都是辦在結婚會館，流水席文化也逐漸式微，這道喜宴界最強菜色「炸雞腿」也慢慢的不見蹤影，確實有些可惜。