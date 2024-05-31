直擊／張學友後台星光熠熠！江蕙點名歌神合唱經典歌 29字洩心聲
張學友60＋巡迴演唱會台北站，首場開唱將於今（31）日晚間7點登場，歌神難得來台灣開唱，不僅多年歌迷瘋狂搶票，眾多歌手也都獻上美麗的祝福花籃，包括張惠妹、周杰倫、張信哲、梁靜茹等人，已經「封麥」引退的「二姊」江蕙，在祝賀卡片寫下：「我的麥封了，你有多的借我一支嗎？演出成功！！想再跟你合唱〈家後〉的江蕙。」透露出有意再開金嗓的意願。
記者黃雅琪／台北報導
張學友演唱會即將登場，開演前後台就星光熠熠，眾多歌手獻上美麗的祝賀花籃，「阿妹」張惠妹道賀：「熱烈歡迎2024第一個颱風，JACKY CHANG」、張信哲表示「觀照自在的60+，永遠做自己最好的聽眾，You rock！Superstar！」、梁靜茹示愛喊話：「學友哥，演唱會大成功，每天愛你多一些。」
正在忙著巡迴演唱會的周杰倫，也沒忘記請人送花籃祝賀：「學友哥，知道你在演唱會期間，不隨便吃東西的，不過我還是準備了煲湯跟珍奶，希望你喜歡哈哈，宵夜我也準備好囉！祝演唱會每場都順順利利，演出成功。」青峰喊道：「The One and Only，學友哥一路上有你，只想一生跟你走。」蕭敬騰則簡單表示：「祝學友哥，演唱會大成功，喜鵲娛樂。」