張學友今攻蛋還有票！「現場售票時間、1人限購2張」資訊一次看

直擊／張學友後台星光熠熠！江蕙點名歌神合唱經典歌　29字洩心聲

▲張學友開唱後台全是歌手送的祝賀花籃，江蕙更點名歌神合唱〈家後〉，透露想唱歌的復出心聲。（圖／翻攝江蕙臉書）
▲張學友開唱後台全是歌手送的祝賀花籃，江蕙更點名歌神合唱〈家後〉，透露想唱歌的復出心聲。（圖／翻攝江蕙臉書）

記者黃雅琪／台北報導

張學友60＋巡迴演唱會台北站，首場開唱將於今（31）日晚間7點登場，歌神難得來台灣開唱，不僅多年歌迷瘋狂搶票，眾多歌手也都獻上美麗的祝福花籃，包括張惠妹、周杰倫、張信哲、梁靜茹等人，已經「封麥」引退的「二姊」江蕙，在祝賀卡片寫下：「我的麥封了，你有多的借我一支嗎？演出成功！！想再跟你合唱〈家後〉的江蕙。」透露出有意再開金嗓的意願。

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張學友演唱會即將登場，開演前後台就星光熠熠，眾多歌手獻上美麗的祝賀花籃，「阿妹」張惠妹道賀：「熱烈歡迎2024第一個颱風，JACKY CHANG」、張信哲表示「觀照自在的60+，永遠做自己最好的聽眾，You rock！Superstar！」、梁靜茹示愛喊話：「學友哥，演唱會大成功，每天愛你多一些。」

▲張學友小巨蛋開唱後台全是花籃，周杰倫（左起）、江蕙、張信哲齊祝賀。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲張學友小巨蛋開唱後台全是花籃，周杰倫（左起）、江蕙、張信哲齊祝賀。（圖／記者黃雅琪攝影）
正在忙著巡迴演唱會的周杰倫，也沒忘記請人送花籃祝賀：「學友哥，知道你在演唱會期間，不隨便吃東西的，不過我還是準備了煲湯跟珍奶，希望你喜歡哈哈，宵夜我也準備好囉！祝演唱會每場都順順利利，演出成功。」青峰喊道：「The One and Only，學友哥一路上有你，只想一生跟你走。」蕭敬騰則簡單表示：「祝學友哥，演唱會大成功，喜鵲娛樂。」

▲張學友在歌壇闖蕩了39年，歌聲依然保有超強的滲透力與感染力，每次開演唱會總是一票難求。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友在歌壇闖蕩了39年，歌聲依然保有超強的滲透力與感染力，每次開演唱會總是一票難求。（圖／超級圓頂提供）

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