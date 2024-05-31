孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！裸闖民宅脫褲露臀 刑事局回應了
星二代孫安佐為藝人孫鵬、狄鶯的愛子，6年前在美國犯下恐怖威脅罪遭驅逐，豈料近日孫安佐前往泰國普吉島再度惹出風波，他疑似因為呼麻導致精神錯亂，擅自闖入民宅後脫褲露出臀部，事後屋主報案，遭當地警方逮捕，全程都被監視器錄下。我國刑事局今（31）日也針對此事作出相關回應。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，22日孫安佐因為吸毒後失控闖進普吉島一處民宅，還脫短褲露出臀部，直接在別人家逛起來，在上二樓時被屋主攔下，立刻報警處理，全過程都被屋內監視器拍下，由於他在嗑藥後神智不清，因此也不配合警方調查，遭警方拖上車，因為精神恍惚無法對話，到警局後就被送往醫院治療。
屋主受訪時也表示，看到孫安佐時有試圖和他溝通，不過並沒有得到回應，因為怕對方傷害她的家人，最終選擇報警處理。儘管在當地吸食大麻為合法行為，但孫安佐行為脫序，甚至登上泰國網路新聞，也讓爆料者不滿表示：「他這樣的行為真的很讓人感到憤怒」。
根據《東森新聞》報導，稍早我國刑事局表示，若有泰方政府提供相關跡證，孫安佐回國後警方也是會依法處理。
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