北韓「賽的迫降」還沒完！韓示警：明天風起恐又空飄氣球至邊境
朝鮮半島局勢緊張，北韓挑釁動作頻頻，日前不僅向東部海域發射彈道導彈，又朝韓國邊境空飄裝有糞便、垃圾、廢棄物的大量氣球，昨日又向東部海域發射彈道導彈。韓國政府則警告，韓國軍方目前正在密切關注天候風向以及北韓軍隊動態，預期6月1日可能還有機會看到另一波空飄氣球抵達韓國。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國多地自28日以來陸續發現來自北韓的氣球，氣球內裝有垃圾、糞便等，韓國政府表示，累積至29日為止，已在江原道、京畿道、慶尚道、忠清道、全羅道等全國各地發現260多個「糞便氣球」；韓國軍方聯合參謀本部人士今（31）則警告，隨著6月1日開始將颳起北風，屆時針對韓國的空飄「糞便氣球」可能又將揚起。
韓國媒體指出，目前軍方正在密切關注北韓軍隊動向，一旦發現有氣球揚起，將向輿論媒體進行公告。韓國聯合參謀本部解釋，這起示警評估的預測是基於國家針對風向做出的天氣預報，警告民眾，6月1日起應多加留意墜落物，若發現空飄氣球掉落，「不要觸摸，請直接報案」。
韓國聯合參謀本部指出，當局發現北韓的氣球安裝了「自爆裝置」和定時器，具有很高的危險性，目前正在積極討論該如何應對氣球若落在國家重要設施或機構內，以及掛載有害物質時的因應措施。
由於很難判斷這些空飄氣球掛載的是什麼物質或裝置，為了以防萬一至今並未採用「空中擊落」的方式來處理，而是採取「降落時迅速回收」這個最安全有效的方式進行處置。