王柏融日本的「爸爸」！火腿國際部長岩本賢一造訪富邦悍將主場
北海道日本火腿鬥士隊國際部部長岩本賢一，今（31）日來富邦悍將新莊主場視察，他賽前現身統一獅隊跟富邦悍將比賽，據了解，這次他來台灣除了觀察球員之外，也可能會看青棒玉山盃等相關盃賽，找尋年輕好手，而他最著名就是曾簽下「台灣大王」王柏融，並且被王柏融認為是「日本的爸爸」，岩本賢一來頭不小，曾經擔任新庄剛志、小宮山悟等人的翻譯，也效力過紐約大都會隊。岩本表示：「這次來的確是來看選手。」不過並未明確點名要關注那一位好手，除了富邦之外，平鎮高中左投黃錦豪也傳出被央聯球隊鎖定，左投林維恩可望加入美職運動家隊，林鉑濬也可望旅美。
記者吳政紘/新北報導
岩本被認為是王柏融日本爸爸 翻譯出身
岩本賢一去年就曾跟目前火腿二軍總教練稻葉篤紀來台，兩人也一起簽下孫易磊選手，岩本甚至也參加記者會，火腿以推定簽約金總和9000萬日幣，先以育成球員身分簽下孫易磊，希望讓他未來可以成為獨當一面的選手。
岩本也在去年跟王柏融會面，他在王柏融加盟台鋼記者會中哭了，最後也被邀請上台，王柏融認為，岩本很照顧他，讓他無後顧之憂，可說是他「日本的爸爸」。
岩本在2003年加入火腿隊，2007年擔任總教練希爾曼（Trey Hillman）的貼身翻譯，他被認為是「連感情都投入進去」的翻譯，就連抗議也很到位。
岩本表示：「這次來的確是來看選手。」不過並未明確點名要關注那一位好手，除了富邦之外，平鎮高中左投黃錦豪也傳出被央聯球隊鎖定，左投林維恩可望加入美職運動家隊，林鉑濬也可望旅美。