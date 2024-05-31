日幣貶值引佛心！人氣鐵板燒升等日本A5和牛「免費」 加推四新菜
從台中紅到插旗至台北微風南山的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，因為只要每人1,460元就能吃到日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦等櫻桃鴨胸等7大明星食材，普遍被稱讚超高CP值（性價比），如今又將推出全新夏季套餐，且主菜中原本的美國牛小排還直接升級為日本A5和牛，原本要另加價300元，即日起宣告「加值不加價」，並搭配台灣當地魚貨與當季蔬果等，將於6月5日開賣夏季新菜，即日起接受預約。
記者葉盛耀/綜合報導
台中新天地餐飲集團旗下的樂葵法式鐵板燒，有著母集團70多年宴會頂級食材採購經驗，以採購優勢壓低進貨成本，因此創造出套餐能有高CP值。副總林國威更提到，由於最近日幣匯率走低，連帶日本和牛成本下降，自5月底開始，樂葵已將套餐中的美國Prime牛小排升級至日本A5和牛，而且原本需加價300元，現在完全免費升等。
除了和牛，套餐中也因應夏季來臨，更換了幾道菜色，包含「普羅旺斯西瓜綿海鮮湯」，融合台灣在地飲食文化，湯底還加入西瓜綿，再混上蛤蜊、番茄、鬼頭刀魚骨等熬煮而成，獨特鹹酸與果香、海味交織，風味清新。
還有「炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬」，野生鬼頭刀運動量大，油脂不多，以鐵板高溫煎烙，更能精準拿捏熟度，搭配柚子陳皮醬和小茴香、新鮮檸檬汁，細嫩又鮮美。
夏季新菜單也重新詮釋經典義大利卡布里沙拉，「北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬」將煎至外酥內嫩的干貝搭配紅白綠三色食材：番茄、莫瑞拉起司和無籽葡萄，台灣高山水蜜桃醬和巴薩米克莓果醋巧妙融合，滋味輕盈爽口如夏夜晚風輕拂。
甜點「哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬」也用上台灣夏季盛產的甜美哈密瓜，結合法式甜點製作工法，在鐵板上淋上蘭姆酒，炙燒香蕉至外酥內嫩，底層則舖設細滑的哈密瓜雪酪，還有濃郁的香草牛奶醬，香甜卻不膩口。
另外，王品集團旗下「夏慕尼」鐵板燒則有新優惠，6月3日~7月31日，平日內用消費2客套餐，出示任何「藍色」物品，可享價值980元的南法雙人海鮮盤。
另外「西堤牛排」從即日起到7月底，來店消費3客經典套餐，一起喊出「YA」並比「YA」手勢，就贈限量品牌野餐墊。「王品牛排」則是6月3日~7月14日期間，手機號碼符合「1、7、6、3」任1碼，內用消費2客套餐，出示手機號碼畫面，即款待價值688元的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。