這扇門「奇特設計」老司機秒懂！一票人認出邪笑：90年代象徵符號
日本荷日混血女星宮澤理惠為90年代女神代表，即使她今年已經51歲，但仍保養得宜，凍齡外貌仍擄獲大批粉絲喜愛。而近日就有一名日本網友曬出一扇奇特設計的門，意外吸引大量老司機熱議，不少人認出那就是宮澤理惠寫真集《Santa Fe》的封面設計，瞬間笑喊「這根本是90年代的符號之一！」
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名日本網友在社群平台X發文，他表示向店家預約了按摩，到現場發現有一扇特殊設計的門，讓他嚇壞喊「好擔心能不能進去。」貼文曝光後瞬間引起大量網友關注，不少老司機直呼是年輕時的回憶象徵，且還與宮澤理惠有關。
原來，宮澤理惠1991年曾與攝影師篠山紀信合作推出全裸寫真集《Santa Fe》，而寫真集封面的門版設計就與這扇門幾乎一模一樣。當年宮澤理惠才滿18歲就推出全裸寫真，因此《Santa Fe》一出版，立即轟動全亞洲，銷量甚至賣破165萬本。
當時幾乎人手一本《Santa Fe》，宮澤理惠也成為性感女神的代表之一，封面的特殊門符號更是化身為眾多男性心中的永恆記憶。因此原PO貼文引來大票同時代男人爆發共鳴留言「這根本是90年代的符號之一」、「這扇門富含了日本人的基因」、「我燒成灰都認得這扇門」。