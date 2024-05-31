柴犬版〈晚安大小姐〉開跳！2.3萬人融化 牠狂划船：一起睡覺吧
相信最近如果有在滑社群的民眾，應該都會聽到一首名為〈晚安大小姐〉的洗腦神曲，除了旋律非常的魔性之外，還搭配著簡單的舞蹈，在全球有超高知名度。然而近日有飼主突法奇想，將家裡兩隻柴犬化身為大小姐以及執事，開跳柴犬版〈晚安大小姐〉，結果讓不少狗奴全部被萌翻，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
最近一首由南韓雙人團體「ASMRZ」推出〈晚安大小姐〉超夯，以日本執事催促大小姐趕快去睡覺的背景作詞，「現在該去睡了」、「不然皮膚會變差」、「不睡覺的話我們就要跳舞」等等，有趣的歌詞搭配副歌前洗腦的「呀咧呀咧」，成功在全球獲得討論聲量。
而一名飼主就突發其想，將自己家中的兩隻柴犬，黑柴扮裝成為執事，一般柴犬則是擔任大小姐的角色，大演情境劇，黑柴戴著眼鏡還穿上西裝、戴上手錶，非常的呆萌，一般柴犬則是高貴的坐在沙發上面，看著黑柴在一旁也不知道在幹嘛，畫面實在相當的可愛！
隨著因為來到經典橋段「不睡覺的話我們就要跳舞囉！」黑柴瞬間脫下眼鏡、褪去西裝衣物，開始跟著音樂瘋狂使出「拜拜絕技」，由於原版舞蹈當中也有划船的動作，看起來也有幾分神似，還在一般柴犬面前大跳，非常的逗趣。
影片曝光後，吸引超過2.3萬名狗奴朝聖按讚「哇！柴犬版的晚安大小姐太可愛了」、「黑柴為什麼這麼適合眼鏡的部分！太可愛」、「黑柴：一起睡覺吧！我一定會答應他的」、「最喜歡的晚安大小姐版本！好可愛喔」、「真的要可愛死了，怎麼那麼會划船」、「終於有狗狗版的晚安大小姐，飼主很有創意耶！」