影／破紀錄高溫熱浪襲來！印度單日熱死24人 週末仍處於紅色警戒
印度近日遭受強烈熱浪侵襲，德里郊區29日測得攝氏52.9度創下新高，不過印度氣象局（IMD）尚未官方認可這個數據，但印度已經有多地測得超過攝氏50度高溫，這波熱浪在週四單日就造成18人死亡，且印度氣象局表示，未來兩天仍有多地處於高溫紅色警戒，下週才可望逐漸好轉。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，週四在奧迪薩邦（Odisha）有10人熱死，比哈爾邦（Bihar）則有14人，總共至少單日24人死於高溫，死者中包含數位選務工作人員，由於正逢印度大選，雖然高溫警告提醒人們待在室內，但仍有選務人員必須在外奔波。不過報導也指出，這些人的死因尚未完全確認，是醫院的初步判斷，認為他們死於高溫熱浪，但詳細死因還需進一步調查釐清。
無論如何，印度近期的高溫確實十分不尋常，比往年同期大約熱了攝氏5～10度，讓許多民眾大喊吃不消，且伴隨熱浪而來的，就是嚴峻的缺水問題。
而雪上加霜的是，在印度多地面臨酷熱與乾旱侵襲時，印度東北部的曼尼普爾邦（Manipur）和阿薩姆邦（Assam）卻因為強烈氣旋雷馬爾（Cyclone Remal）暴雨成災，印度加上鄰國孟加拉，有60多人因洪災喪命。
破紀錄的高溫熱浪與暴雨洪災同時發生，氣候災難正因為氣候變遷而變得越來越致命。