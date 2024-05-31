張學友開唱舒淇來了！歌神緊身皮褲「貼欄杆性感熱舞」全場沸騰
睽違6年，「張學友60+巡迴演唱會」台北站今（31）日晚間開唱，歌神張學友換上全套黑色皮衣、皮褲勁歌熱舞，更與女神舒淇「隔空合體」獻唱經典情歌〈等你等到我心痛〉，歌迷更激動喊叫：「張學友我愛你！」
記者黃雅琪／台北報導
張學友開場就帶來4首嗨歌〈留住這時光〉、〈Ooh La La 〉、〈馬路英雄〉、〈情不勁〉，身穿黑色皮衣、皮褲大秀熱舞，台上更搬來藍色復古車輛，張學友不時跳上汽車飆歌，現場歌迷手拿螢光棒，隨著歌曲節奏、舞台燈光，不斷變換紅、橘、紫、藍光線，全場沸騰。
唱到〈情不勁〉的時候，張學友躍上4層樓高舞台，一一介紹團隊成員，接著靠著欄杆扭腰擺臀，舞台兩旁升降梯將樂手上下來回運送，給予樂隊老師超過1分鐘的solo時間，不獨佔鎂光燈的行為，相當窩心。
再出場時，張學友換上藍絲絨西裝深情演唱〈我應該〉、〈等你等到我心痛〉，在大銀幕的影片中和金馬影后舒淇「十年一遇」，隔空合體當年一起拍攝的音樂電影，間奏中更有他熟悉的口哨聲出現。
演唱經典情歌〈深海〉時，舞台背景投影出海底世界畫面，一男一女的舞者在台上隨歌表演芭蕾舞，張學友站在面對舞台左側深情演唱，最後走向舞台中央向大家揮手致意，全場歌迷激動尖叫喊：「張學友我愛你！」
唱到〈三天兩夜〉時，台上變成3名舞者表演空中芭蕾舞，演繹歌曲的情愛糾葛意境。張學友展現宏亮嗓音、實力派獻聲，全場歌迷尖叫連連，氣氛瞬間推至最高點。