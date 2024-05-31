中信金Q1表現亮眼！總座看好今年獲利估創新高　曝併新光金可能性

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保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型的保單銷售。在投資方面，2024年第一季因美元升值，避險成本壓力減緩，另受惠於資本市場熱絡，股債處分收益較佳，推動台灣人壽累計稅後獲利較去年同期大幅增加；永續經營方面，中信金控第五年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook），今年更進一步入選銀行業永續表現前5%。
此外，中信金亦關注生物多樣性議題，積極以行動回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），著眼於維護海洋生態系與累積海洋碳匯，不僅參與頭城海域鯨豚調研，更赴澎湖種植海草，強化海洋固碳資源，提升大眾對海洋生態保育的重視。今年以來，中信金控獲得多項國際大獎肯定，包括知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）「亞太最佳永續專案融資銀行」（Best Bank for Sustainable Project Finance in Asia-Pacific）、《FinanceAsia》（亞洲金融）「高度推薦—臺灣最佳永續銀行」（Highly Commended: Best Sustainable Bank in Taiwan）等殊榮，顯見中信金控對永續願景的努力。
中信金控以「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，優化核心業務，期許未來持續發揮自身影響力並藉由連結國際倡議、SDGs，落實公司治理、環境、員工、產品、社會等面向的永續作為，打造穩健經營基石，朝永續經營發展邁進。
而針對市場傳出中信金有意併購新光金控，陳佳文回應，目前前雙方管理團隊沒有正式接觸，但「證券與壽險如果有能互補、增加營運規模或效率且價格合理的標的，也不排除併購」。