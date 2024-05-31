COMPUTEX整理包！黃仁勳等9科技巨頭華麗開講　14檔股價蓄勢待發

COMPUTEX 2024規模
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COMPUTEX重點演講日程
自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。展覽期間的各大演講也集結眾星，其中高通總裁暨執行長Cristiano Amon也將於6月3日下午接力演講，剖析產業趨勢與技術；英特爾執行長季辛格、聯發科執行長蔡力行於6月4日發表演說，分別介紹英特爾AI解決方案，以及生成式AI如何持續形塑各領域的創新樣貌；美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後及恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger，則將於6月5日發表演講。
輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」。黃仁勳將於6月2日晚上7點，也就是開幕前一天在台大綜合體育場進行「AI生態系」主題演講。據悉，當天台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董暨總經理梁次震、台塑集團總裁王文淵、台塑董事長林健男等科技大老都將出席現場。
COMPUTEX亮點
本屆COMPUTEX涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大主題，今年也新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」及「智慧移動區」，預計吸引5萬人參觀，推估會有超過500位國內外記者報導。
生成式AI時代來臨，「人工智慧運算」將由「AI教父」黃仁勳揭開序幕，展區內新增AI運算暨系統解決方案區，指標參展商如微星、宏碁、華碩等，共計93家，其中，Intel、AMD，及聯發科攜手輝達，推出AI PC專用晶片，為一大亮點之一。
大摩看好台積電等14台廠 完整口袋名單曝
分析師預期，此次COMPUTEX眾星雲集將與黃仁勳來台推升股價上漲，相關個股表現受投資人關注，其中，摩根士丹利點名看好14家台廠供應鏈，分別為台積電、京元電、信驊、緯創、鴻海、技嘉、廣達、華碩、緯穎、台達電、金像電、奇鋐、川湖、致茂。
大摩預測，信驊、川湖、台積電、華碩、技嘉等11檔股票將優於大盤，其中，權值王台積電將攀高至928元位置，台股股后信驊預估漲至3800元。