川普封口費案罪成！激進川粉揚言「暴力報復」陪審團、法官
美國前總統川普因涉嫌在2016年競選總統期間支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），被紐約曼哈頓大陪審團裁定34項罪名全部成立。這起歷史性判決掀起「川粉」們的強烈反彈，外媒發現在多個平台上出現川普支持者們的暴力言論，呼籲發起革命與報復，專家們則擔憂這將加劇社會動盪。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普因封口費案被定罪，成為美國史上首位在刑事審判中被定罪的前總統，《路透社》和《法新社》報導指出，在檢視了主要支持川普的網站如Patriots.Win、Gateway Pundit與川普自己的社群媒體「真實社群」（TRUTH Social）可以發現，部分激進支持者在定罪消息公布後發布了數十條相關的暴力言論。
對於這項判決，有激進的川普支持者發文呼籲應該找出陪審團成員進行攻擊，或是處死法官莫城（Juan Merchan），甚至建議「找個沒什麼好失去的人」進行報復攻擊，建議槍殺自由派人士、發動全面內戰和武裝叛亂。
美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院恐怖主義、極端主義與反恐中心的專家艾米·庫特（Amy Cooter）表示，判決結果刑事罪成可能會「加劇川普支持者的信念」，也就是確信「川普就是政治陰謀受害者」，再加上川普本人也在裁定後表示，這是一場由貪腐且矛盾的法官操控的審判，他將參與審判的法官和檢察官視為對手美國總統拜登政府的工具，聲稱他們意圖破壞他的選舉，這番言論進一步激化了其支持者的情緒。
庫特指出，這些支持者一直在尋找動員的藉口，如果有罪判決導致暴力行為，她並不會感到訝異。