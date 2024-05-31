國小足球世界盃南投縣女力爆發！3隊全晉級　總決賽6月7日開踢

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南投縣女力爆發 3球隊進全國16強
另外，在今年有多所學校首次踢進全國決賽賽事，男生組的臺北歐洲學校、桃園市西門國小及花蓮縣崇德國小，女生組的南投縣雙龍國小、臺北市建安國小及臺東縣豐田國小等，個個來勢洶洶，不容小覷。而決賽常勝軍方面，男生組 108學年度冠軍臺中市清水國小已連續兩年前進全國 16 強，今年將以再度奪下冠軍為目標努力奮戰。女生組的部分，111 學年度亞軍隊伍臺東成功國小的當家射手、同時榮膺上屆金靴獎的六年級選手馬稚甯，今年是她最後一屆參與的國小足球世界盃賽事，期望能在畢業前帶領隊友們為學校拚下第一座冠軍獎盃。
此外，南投縣今年女力爆發，共有 3 支球隊都踢進全國16強，分別是雙龍國小、乾峰國小、以及 108 學年度冠軍隊伍水里國小，其中，雙龍國小與乾峰國小也將在全國總決賽第一場比賽就碰頭，上演南投內戰。誰能代表各縣市學校拿下全國冠軍，值得大家期待注目。
體育署表示，國民小學足球世界盃賽以國小三年級至六年級的學生為參加對象，本盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊精神及人際關係，並學習團隊合作群策群力，且在比賽中尊重對手，推展體育品德教育。本次賽事將於6 月 7 日至 10 日於愛爾達體育台、國小足球世界盃臉書粉專轉播。同時，現場也開放讓觀眾進場觀賽，邀請所有喜愛足球的好友們，一起到場為小球員們加油打氣。