巷仔內／「黃氏夜生活」比白天精彩　台灣人真的有這麼愛黃仁勳？

我是廣告 請繼續往下閱讀
不得不說，黃仁勳的「動員力」近乎無人能敵，兩隻腳才剛踏上台灣土地，各家媒體攝影機、麥克風隨即舉起；一招手，台廠供應鏈幾乎全員到齊。就連高齡92歲的台積電創辦人張忠謀也不例外，給足面子，偕同夫人張淑芬一同與黃仁勳上大街、逛夜市。昨（30）日夜宴，廣達、雲達、和碩、鴻海、緯創、緯穎、英業達、台達電等董總級大老也都出席赴約，集結行業從代工、電信、電源供應，再到散熱、塑化、記憶體以及通路，這場堪稱「市值百兆」的科技同樂會，絕對是最成功的品牌宣傳策略。
黃仁勳來台不只佔盡各家新聞版面，所到之處都有粉絲簇擁，不禁讓人好奇，台灣人到底有多愛黃仁勳？仔細觀察，黃仁勳無論在公開場合，或是外媒專訪期間，三不五時都會提到台灣，內容不外乎「輝達需要台灣」、「全球科技都依賴台灣」、「台灣AI供應鏈完整」、「台灣是世界AI中心」、「我是台灣大使」，台灣人因自身文化環境以及長期受到國際打壓，相比他國自卑感較強，而黃仁勳種種類似「台灣NO.1」的言論，著實給足了台灣人信心。
作為全球市值前5大公司執行長，身價破兆、享譽國際的黃仁勳，時不時就會對著國外媒體鏡頭表達台灣有多棒，每每來台，也總是滿口「台灣話」。最近有國內記者問他，「到處趴趴走，難道都沒擔心過人身安全嗎？」他回「我覺得我非常安全，大家人都很好也很有禮貌，這就是台灣的精神對吧！」對台灣由裡到外的認同感，是路人緣好感度直線上升的關鍵。
再者，黃仁勳享有的國際地位與其私下行為間存在著「正向落差」，他的身價遙不可及，為人卻非常親民，與記者、粉絲的每一次對話都充滿了真誠，風度翩翩的言談夾雜幽默調皮的本性。當大家蜂擁而至，只為一睹新時代科技巨人的風采時，卻發現這位科技巨人玩的比任何人都還要瘋，可謂「反差魅力十足」。台灣的科技大老們與一般民眾距離遙遠，面對媒體較為官方，平時更是神秘低調，黃仁勳打破常規，所到之處充滿笑聲，與既有台灣科技業氛圍大相徑庭，深受台灣社會及媒體環境青睞。
每次來台，黃仁勳總能帶來前所未見的「大場面」。這次連續兩日邀集台灣供應鏈巨頭們聚餐會面，整體氛圍有如選舉造勢，雖然高調，但可能是私下邀約的關係，眾董座齊聚少了平時高高在上的氛圍。
當媒體爭相報導黃仁勳時，他在台灣人眼裡的光環也會愈發深刻，他對台灣的影響力難以複製，畢竟雖然有不少國際CEO一開口就能牽動台廠股價，卻還沒有人能讓原本就很難訂的「花娘小館」更訂不到位置，更未曾有人能讓「張忠謀逛夜市」出現在Google關鍵字上。
更多「COMPUTEX2024」相關新聞。