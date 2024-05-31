李多慧上節目怒甩謝京穎巴掌！中文飆罵：賤女人 現場粉絲坐不住
目前任職於中職味全龍，擔任「小龍女」的人氣啦啦隊女神李多慧今天（31）日，參與綜藝節目《決策者》，與民視美女主播劉方慈一起互動，帶領她體驗新聞播報，首次坐上主播台的李多慧表示平常在啦啦隊要帶動氣氛比較輕鬆，忽然轉換嚴肅專業的一面覺得相當緊張，覺得劉方慈超專業；為了歡迎李多慧，虛擬攝影棚也迎來一台直升機，降臨味全龍主場，讓李多慧教劉方慈及演員謝京穎跳應援舞。謝京穎坦言，自己第1次近距離看到李多慧，大讚她跟電視上一樣，長得漂亮人也很親切，也很開心李多慧今天機動的配合安排，一起上演8點檔的巴掌戲碼，李多慧也毫不留情，當場怒甩謝京穎巴掌，並說：「你這個賤女人！」
記者施以慧／綜合報導
李多慧這次難得與主播劉方慈一起播報新聞，除此之外還跟藝人謝京穎，一起大跳職棒味全龍的啦啦隊舞，甚至即興要求跳時下流行的16蹲，讓謝京穎直喊近鄉情怯，看到虛擬攝影棚逼真的把棒球場帶到現場，所以一開始跳的時候還會跟不上拍子，決定回家好好的練〈星期五晚上〉這首舞蹈。謝京穎表示自己跳啦啦隊應援9年，但後來都專心在拍戲的演藝工作，太久沒跳舞了，真的是獻醜了。
謝京穎帶李多慧參觀八點檔攝影棚，還帶她上演戲劇《愛的榮耀》安琪跟愛嘉反目成仇的番外篇，由李多慧飾演的愛嘉發現安琪（謝京穎飾）勾引她老公，小動作頻頻，讓她怒甩安琪巴掌並說：「你這個賤女人！」這段的演出，引起現場歡聲雷動，李多慧直喊太有趣了，自己如果演出，也會想演壞女人，因為跟自己的個性不一樣，可以在戲劇中盡情地「撒野」。