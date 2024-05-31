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孫安佐黑歷史全曝光！呼麻遭逮、揚言掃射學校　還曾爆約砲三角戀

▲孫安佐因為在泰國呼麻，擅闖民宅還脫褲露下體，而遭當地警方逮補；盤點孫安佐過去的黑歷史，不僅在美國時曾揚言要持槍掃射學校，在台時還與網紅爆出約砲三角戀。（圖／IG sun_gojo100）
▲孫安佐因為在泰國呼麻，擅闖民宅還脫褲露下體，而遭當地警方逮補；盤點孫安佐過去的黑歷史，不僅在美國時曾揚言要持槍掃射學校，在台時還與網紅爆出約砲三角戀。（圖／IG sun_gojo100）

記者施以慧／綜合報導

現年24歲的星二代孫安佐是藝人孫鵬與狄鶯的兒子，今（31）日被爆出在泰國呼麻，還擅闖民宅脫褲子，脫序行徑被監視器全錄下，而他本人稍早在IG貼出自拍照發聲，嗆聲家人：「家裡的人都有病。」還坦言自己真的好可憐，引起外界一片譁然。但其實這不是孫安佐第1次鬧事，他過去就已多次爆出醜聞而鬧上社會版面，如今大眾對於這次他在泰國呼麻惹事，已見怪不怪。孫安佐不僅過去曾因為在美國犯下「恐怖威脅罪」，還與2名網紅爆出約砲三角戀，黑歷史相當精彩。

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▲▲今年24歲的孫安佐相當喜愛槍砲彈藥，過去曾在赴美求學時攜帶槍枝，還揚言要掃射學校，最後被美國限制「永久不得入境」。（圖／IG sun_gojo100）
於美國網購槍砲零件　脫口要掃射學校遭遣送回台

孫安佐過去被孫鵬與狄鶯送往美國念書，但他疑似在美國開啟叛逆狀態，在2018年時迷上槍械武器軍火，不僅網購槍枝零件組裝，還脫口表示要掃射學校，被當地警方逮補。孫安佐在美國遭關押200多天後返台，卻疑似不解氣，2023年時還在公眾場合囂張對檢察官開砲：「躲在背後很屌是不是，你就是告不了我！」去年10月底還現身警政署抗議槍砲修法，可見孫安佐對槍枝情有獨鍾。

爆出約砲三角戀　遭網紅怒嗆：渣男

不只如此，孫安佐的情史也引發話題，孫安佐從美國回台後，2019年時被爆出約砲三角戀，事件起因疑似是他當時正在和網紅阿乃交往，但卻與網紅米砂（Misa）約砲。米砂事後還承認她與孫安佐已經發生關係，更為了男方墮胎，但對於三角戀的說法，米砂則是強調自己沒和阿乃搶男友，並痛批孫安佐是渣男。據悉，孫安佐與阿乃已經在去年結束這段4年的戀情。

在泰國呼麻擅闖民宅　脫褲露下體遭逮

如今孫安佐爆出在泰國鬧事，不僅擅闖民宅，還在別人家脫褲露出下體，讓屋主嚇到報警，後續被警方逮補，但被放出來的孫安佐仍繼續在泰國逍遙自在，持續呼麻，然後又被警方抓到2次，最後被狄鶯領回台灣。

孫鵬不知兒子跑去泰國　平常鮮少聯絡

許多網友好奇，難道孫安佐已經被明星爸媽放生了嗎？對此，根據《三立新聞台》報導，孫鵬表示：「我不曉得耶，因為他現在沒有跟我們住在一起。」甚至也不曉得兒子跑去泰國，「他長大了，很多事情都不會跟我們講。」還爆料自己平常和孫安佐其實不常聯絡，「如果有事他會再跟我們講吧。」而狄鶯則是未接電話。

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