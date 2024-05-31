混血正妹「自製冷氣」不到千元！實測降溫超有感 眾狂讚露營神器
台俄混血正妹「Inna」伊娜在Youtube頻道「台灣尋奇」發跡，因亮麗外型及自然個性受到眾多粉絲喜愛。而她曾上傳影片分享「自製超省電冷氣」，表示只要花不到1000元，就可以自行在家做出一台簡易冷氣，且實測發現降溫超級有感，讓眾網友大讚根本就是露營神器。
記者賴禹妡／綜合報導
Inna在Youtube頻道「台灣尋奇」中上傳影片，主題為「自製超省電冷氣！電價再貴也不怕，超有感降溫冷到可以保存食物當冰箱？」她表示由於夏季電費較貴，看到網路上有人自製冷氣，因此也想實際手作看看。
🟡自製冷氣做法
Inna採購的材料包含小型置物箱、PVC塑膠管、小型電扇或手持電扇、錫箔紙、大量冰塊以及鹽巴。她先是將錫箔紙鋪平在置物箱底部，接著在置物箱蓋子上切割出PVC塑膠管及小型電扇同尺寸的洞口，並使用熱熔膠黏上電扇及塑膠管，在置物箱內放入大量冰塊後，再灑上鹽巴加強冰塊冷度即完成。
Inna打開電扇後，風經過冰塊從塑膠管吹出，立即變成冰涼的冷風，讓她驚呼「很像冰箱的感覺。」實際測量溫度，可見冷風只有6度，而她將自製冷氣拿到溫度較高的房間中，吹一段時間後，發現房間內的玩偶降溫了3度。
🟡自製冷氣實測效果超好
Inna表示，自製冷氣雖然吹到的範圍很小，且冰塊維持時間較短，但材料不到1000元，若是晚上不想開冷氣，就可以使用這個搭配電扇放在腳邊吹，也可以帶去露營。影片曝光後，引來大批網友驚呼「這自製冷氣太酷啦！雖然冰塊要夠足夠，但很成功欸。」
另外也有網友提出改良建議，「我覺得應該要用保麗龍才能有效的隔溫層」、「要時間拉長就用結冰水，很多罐放在一起尬電風扇，在室內留點縫隙空氣對流，這樣就降溫很多了」、「其實用冰磚效果也不錯，也更持久不會需要倒水」。不過，也有人認為這個做法會讓房間濕度爆表，當作露營神器即可。