川普封口費案有罪！小甘迺迪批民主黨：想在法院而非選舉中獲勝
美國前總統川普（Donald Trump）封口費案，於紐約時間30日被陪審團裁定34項罪名全部成立，這起歷史性判決衝擊美國政壇，「川粉」們強烈反彈，而反川人士則拍手叫好。對此，這次美國大選的第三勢力，獨立參選的小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示，民主黨的策略是「在法庭上而不是選票來擊敗川普」，並預言民主黨最終將會適得其反。
記者倪浩軒/綜合報導
小甘迺迪在個人X發文表示，「民主黨的策略是透過法庭而不是選票來擊敗川普總統。這在十一月將會適得其反，更糟的是，這是極度不民主的」。
小甘迺迪強調，美國應該擁有一個能夠在選票上獲勝的總統，而不是透過破壞政府的三權分立，將法院系統「武器化」來獲勝，「你不能透過先摧毀民主來拯救民主」，小甘迺迪批評民主黨，「害怕他們會在大選中失敗，所以選擇在法庭上追擊川普」。
小甘迺迪稱這場官司被「武器化」的用詞與川普陣營口徑一致，不過，小甘迺迪最後也批評川普在疫情間糟糕的政策，稱川普服務億萬富翁階級，放任美國債務膨脹，支持軍工產業卻不重視環保。小甘迺迪強調自己會在這些「影響美國人民生活的問題」上挑戰川普，透過挑戰川普的政績來與他競爭。
《CNN》報導指出，在川普被判有罪後，美國社會將迎來真正的威脅與挑戰，許多川粉與共和黨政治人物發聲抨擊美國的司法系統，在2020年大選後已經有許多美國人懷疑選舉制度不公的當下，這些攻擊將讓整個國家更加顯得搖搖欲墜。