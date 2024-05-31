統一獅3:0擊敗富邦悍將！魔術數字M15點燈　林岳平：要盡快歸零

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富邦悍將今天由羅戈先發4局被敲6安打、失2分，他在4局上花了9球解決陳傑憲後，被獅隊四棒陳重廷敲出安打，郭阜林在2出局後補上2分砲先馳得點。
獅隊第5局林佳緯靠三壘手董子恩的傳球失誤上壘，富邦悍將也在此時決定換下用球數已達94球的羅戈，張瑞麟接手先牽制抓到第一個出局數，但連續3打席投出四死球保送，林安可補上高飛犧牲打，攻下獅隊的第3分。
羅昂以102球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分，獲選為單場MVP。羅昂生涯面對悍將，取得6勝0敗、防禦率1.13的壓倒性數據。獅隊贏球後，點亮上半季封王魔術數字，加上同日猿隊輸球，獅隊亮燈M15。
賽後總教練林岳平表示：「點燈歸點燈，還是要想辦法盡快歸零，加油，拿下每一場。」林岳平提到，今天贏球關鍵就是郭阜林，羅昂之前都有好投，可惜沒有打線支援，此外，羅戈的曲球不好對付，但過了70球後控球有點「走針」才讓獅隊可以突破。
林岳平9局讓裴瑞茲繼續投，即便遇到一棒開始的棒次，林岳平說：「想說先拿下這一場，所以用最好的投手去對他們。」
羅昂感謝隊友 對富邦毫不留情
羅昂對富邦從未輸過，6勝0敗，完全宰制富邦打線，對戰防禦率1.1左右，他今天賽後表示：「Come On! （不要舒服我），沒有針對他們做什麼，就是希望讓他們趕快把攻勢結束，我就是希望可以投越長越好，幫助我們的牛棚，讓球隊贏球。」
獅隊去年上半季封王就是對戰富邦，羅昂又投出好表現，本季最長7局無失分好投，他說：「我們還是要把握每一場，畢竟都還沒成定局，去年封王的場景很難忘，現在談奪冠還太早，但在這裡投球，球迷很熱情，希望可以再度體驗冠軍的感受。」