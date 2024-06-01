馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」　降雨最猛時間出爐

半夜5.5地震晃到醒！證實仍是403餘震　花蓮丘丘森旅震撼宣布停業

▲今（1）日凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府北北西方9.8公里處。（圖／中央氣象署）
▲今（1）日凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府北北西方9.8公里處。（圖／中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

凌晨震醒半個台灣！今（1）日凌晨1點10分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，深度13.1公里，屬於極淺層地震，最大震度達到4級，連雙北都能明顯感受到搖晃，讓不少熟睡的民眾又再度被搖醒。對此，中央氣象署也出面證實，該起地震仍然是0403花蓮的餘震，未來不排除還有規模5.5的強震。而隨著地震不斷，嚴重衝擊花蓮觀光，知名民宿「丘丘森旅CHU Resort」也遺憾宣布歇業，讓不少曾經的住客相當不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌晨規模5.5淺層地震「仍是餘震」！全台幾乎有感被晃醒

今（1）日凌晨1時10分在花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5的地震，包括花蓮秀林、花蓮市、南投合歡山、宜蘭縣澳花等地區震度4級；新北市新店、苗栗縣竹南、桃園市三光地區3級，記者當時位於新北三重區12樓，也能感受到非常劇烈的搖晃。

對此地震是否是新地震？中央氣象署地震測報中心科長甘志文凌晨說明，這起地震仍是0403花蓮地震的餘震，因半夜背景較安靜，民眾會感覺更晃，震央仍在0403的餘震序列中，並無特別異常的現象。科長甘志文也強調，未來一個月不排除有規模5或者5.5以上的餘震發生，不過民眾不必過度緊張，也要做好相關防災準備。

▲花蓮深夜地震不斷，02:32發生規模6.3大地震，造成花蓮富凱大飯店傾斜倒塌，警消趕至現場，有男子急喊「我媽媽在樓上」。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮從4月初地震至今仍有餘震，氣象署提醒，未來仍不排除有規模5以上的餘震，民眾要做好防災準備。（圖／翻攝畫面）
花蓮地震頻傳「旅客不敢去」！民宿業者告別宣布歇業

由於在403花蓮強震之後，許多地方其實都還沒有修復完成，加上餘震又不斷，讓許多遊客本來擬定要去花蓮遊玩的行程通通取消，嚴重衝擊到花蓮觀光業的生存問題，像是花蓮知名東大門夜市，最近就有網友分享沒有過去的人潮的街道，跟地震前實在非常有差別。

而現在也有民宿業者扛不住，在官網宣布歇業，出於Home Hotel團隊之手推出的旅宿品牌「丘丘森旅CHU Resort」在官網表示：「非常不捨通知大家，因地震的衝擊，我們將在2024年7月1日起暫停營業，6月底以前我們會協助完成客人既有訂單。」

「丘丘森旅CHU Resort」感謝曾經到此住宿的所有旅客：「這段旅程中，有大家的支持和陪伴，我們度過了無數美好時光，感謝中央山脈過去帶領我們學習如何療癒，希望花蓮不再有災難。台灣一切都能安好，這塊土地能盡快修復。」消息曝光後，讓大批不少旅客大嘆可惜「這麼高品質的住宿....竟然要歇業了」、「太可惜，本來想要今年去的QQ」。

▲
▲花蓮知名旅宿業者「丘丘森旅CHU Resort」受到地震影響，日前宣布從7月暫停停業，讓許多旅客感到不捨。（圖/丘丘森旅CHU Resort官網）

短命颱風馬力斯仍影響台灣！最新3重點一次看　降雨最猛時機出爐

打官司法官「陷阱3問題」！一堆人回錯敗訴　律師震撼教育揭正解

台灣辦桌最強菜色不是炸湯圓！賓客答案超意外：端出紅包秒加1千

獨／遭嫌賣太貴「涼糕哥沒在怕」！客爆他私下為人：難怪生意仍好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載