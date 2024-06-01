半夜5.5地震晃到醒！證實仍是403餘震　花蓮丘丘森旅震撼宣布停業

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今（1）日凌晨1時10分在花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5的地震，包括花蓮秀林、花蓮市、南投合歡山、宜蘭縣澳花等地區震度4級；新北市新店、苗栗縣竹南、桃園市三光地區3級，記者當時位於新北三重區12樓，也能感受到非常劇烈的搖晃。
對此地震是否是新地震？中央氣象署地震測報中心科長甘志文凌晨說明，這起地震仍是0403花蓮地震的餘震，因半夜背景較安靜，民眾會感覺更晃，震央仍在0403的餘震序列中，並無特別異常的現象。科長甘志文也強調，未來一個月不排除有規模5或者5.5以上的餘震發生，不過民眾不必過度緊張，也要做好相關防災準備。
花蓮地震頻傳「旅客不敢去」！民宿業者告別宣布歇業
由於在403花蓮強震之後，許多地方其實都還沒有修復完成，加上餘震又不斷，讓許多遊客本來擬定要去花蓮遊玩的行程通通取消，嚴重衝擊到花蓮觀光業的生存問題，像是花蓮知名東大門夜市，最近就有網友分享沒有過去的人潮的街道，跟地震前實在非常有差別。
而現在也有民宿業者扛不住，在官網宣布歇業，出於Home Hotel團隊之手推出的旅宿品牌「丘丘森旅CHU Resort」在官網表示：「非常不捨通知大家，因地震的衝擊，我們將在2024年7月1日起暫停營業，6月底以前我們會協助完成客人既有訂單。」
「丘丘森旅CHU Resort」感謝曾經到此住宿的所有旅客：「這段旅程中，有大家的支持和陪伴，我們度過了無數美好時光，感謝中央山脈過去帶領我們學習如何療癒，希望花蓮不再有災難。台灣一切都能安好，這塊土地能盡快修復。」消息曝光後，讓大批不少旅客大嘆可惜「這麼高品質的住宿....竟然要歇業了」、「太可惜，本來想要今年去的QQ」。