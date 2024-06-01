134項產品ECFA關稅減讓被喊停 分析：經貿融合劑減、台海更難解
中國財政部5月31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。中國國台辦、中國商務部也紛紛表態支持採取進一步措施，強調「有關責任完全在民進黨當局」。有外媒引述專家分析，直言已料到會面對北京更多施壓，但沒想到一開局就這麼差。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
新加坡《聯合早報》引述專家分析，北京應該不致於在賴清德任內，完全中止ECFA讓利，未來還會再慢慢出手，持續對台關稅減讓採取「絞壓、切香腸」手段施壓，並對開放兩岸觀光，採取拉鋸與互等對方讓步的手法。
分析也認為，中國加強經貿施壓時應當三思，畢竟美中關係是兩岸關係的「壓艙石」、經貿關係則是促進兩岸融合發展的「融合劑」；眼下美中關係變數多，壓艙石已不穩，如果融合劑再減少，只會增加解決台海問題的困難度。
中國財政部5月31日宣布的內容，是中國國務院關稅稅則委員會對台中止的ECFA第二批關稅減讓，前一批關稅減讓是在去年12月21日，當時針對的是ECFA下的丙烯等石化業12項稅目產品。