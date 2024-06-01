Irving重新證明自己　知名助教為他討公道：很多人欠他一個道歉

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Irving今年在西區決賽場均27分3.6籃板4.6助攻，投籃命中率49%，三分球命中率37.5%，他幫助獨行俠再次打進總冠軍賽，與Luka Doncic之間的良好關係，也成為美談。前幾季，Irving因為場外事件導致自己無法上場打球，而成為眾矢之的，這部份原因是他自己造成的。不過知名助教Phil Handy卻認為，籃球圈中的一些人欠Irving一個道歉。
「我通常會對一些事情保留看法，不過今天我要說出來。籃球界有很多人欠Irving公開道歉，這些人試圖根據自己所聽到的、而不是自己真正所知道的來毀掉他、並扼殺其職業生涯。」Handy如此寫道。
「如果你對某個人並不是很了解，那你就不該對此發表言論。 」Handy表示媒體對Irving很多負評，但了解他的人都知道他的人品，「繼續堅持你所做的事情年輕的OG，Kobe在天堂上也會為你感到驕傲。雖然工作還沒完成，但很高興看你能夠重返總冠軍賽。」
Irving談過去 直言這也是生涯的一部分
Irving距離生涯第2冠只剩下4場勝利，他表示自己從這些挑戰中感到樂趣，如今自己更了解自己的能力和領導力可以做到些什麼，他將確保球隊專注於最重要的事情上，繼續努力達成目標。
談到離開克里夫蘭騎士後的7年，Irving認為是自己生涯的一部分，「這是一個漫長的職業生涯，我必須這樣看待它。這是一趟旅程，我很感激能和我的隊友們在一起。 」