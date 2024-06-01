青鳥行動消風轉向　媒體人點名「這人」：可能算是綠營戰犯

內幕／輾壓綠營太嗨？傅崐萁連出三包　他提醒：藍白總有天會分手

▲傅崐萁強行主導黨團內決策，內部也不是全無異議。（圖／陳明安攝，20240531）
▲傅崐萁強行主導黨團內決策，內部也不是全無異議。（圖／陳明安攝，20240531）

記者何哲欣／台北報導

藍白聯手通過國會改革法案後，傅崐萁卻連出三包，包括脫口而出賴清德國情報告可以不回答、喊修監察院卻未跟黨中央溝通，甚至連幫藍委許宇甄的《選罷法》逕付二讀，黨團也不同意，最後撤案，結果又被民進黨拿來操作。有藍委「善意提醒」傅崐萁，別沉溺在輾壓民進黨的快感，未來作戰時間還長，應花更多時間與內部溝通。

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傅崐萁在卓榮泰來立院拜會時，脫口說出，歡迎賴清德回娘家國情報告，只說不答也尊重，結果藍委楊瓊瓔跟徐巧芯都反彈，戰友民眾黨團總召黃國昌不同意，藍委柯志恩更說，那是總召個人意見，傅崐萁緊急改口，法案三讀公布生效後，賴清德還是要即問即答。

至於修憲，國民黨一向主張五權憲法，傅崐萁卻與黃國昌一起喊廢除監察院。本屆監委淪為民進黨酬庸，確實不少藍委都喊話要廢監察院，但傅崐萁身為總召，表態卻不可不慎，果然一說要廢監察院，也同樣遭黨中央打臉。傅崐萁又再澄清，也可以用人事或預算等方式凍結監察院，不一定要實質廢監察院。

至於這次的《選罷法》風波，傅崐萁好意要幫立委「逕付二讀」，但其實許多藍委並不愛這種跳過委員會的審查方式，認為只能偶一為之，否則就真的會落入民進黨口實，沒收委員會審查。傅崐萁沒找黨團另二長：書記長洪孟楷與首席副書記長林思銘討論，就自行簽字送案，昨一早黨團大會討論時，藍委都反對，逕付二讀只好又緊急撤案，搞得自己裡外不是人。

有藍委認為，問題可能出在傅崐萁不太參與黨團大會討論，常在會議要結束了才姍姍來遲，若傅崐萁自行決策，但其他藍委都不知道，事後又不背書，最後當然會變成總召只代表個人意見。

也有藍委提到，國會改革法案，雖然國民黨展現一致團結，但修法過程中也不見得非要硬到這麼硬，趕在517前就要三讀通過，要強行闖關不是不行，但引發的政治後座力，大家就要一起共同承擔。

一名本土派藍委也說，有些藍綠競爭激烈的選區立委，確實會也有壓力，畢竟不是每個人選區都像花蓮或北部深藍選區一樣那麼穩，才第一會期就這樣與民進黨全面開戰，未來能撐多久，非常考驗所有藍委的決心。

藍營人士也提到，國會改革是藍白有共識的法案，但未來還會有類似的法案嗎？花東建設三法，民眾黨表面上同意，但其實也對財源有疑慮，民眾黨要廢考監，國民黨也不可能支持，藍白對不少政策還是存在歧見，白不可能永遠都聽藍的，藍也不可能被白牽著走，未來若分道揚鑣，換綠白合作，藍並未單獨過半，還要怎麼作戰，這都是傅崐萁該好好思考的問題。

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