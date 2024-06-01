00939首次換股！傳產金融類股增加「18檔成分股更換」 6/3起生效
台灣指數公司近日公布統一台灣高息動能ETF（00939）首次換股結果！00939所追蹤的「特選台灣上市上櫃高息動能指數」成分股定期審核結果，此次新增成分股18檔，包括電信三雄中華電、台灣大、遠傳，以及食品業統一企業、銀行股玉山金、上海商銀，以及融資業中租等，成分股納入和刪除變動將自6月3日起生效。
記者林莞茜／綜合報導
00939此次新增成分股18檔，包括1216統一、1402遠東新、1504東元、2105正新、2204中華、2211長榮鋼、2412中華電、2618長榮航、2637慧洋-KY、2884玉山金、3045台灣大、3596智易、3665貿聯-KY、4904遠傳、5871中租-KY、5876上海商銀、6139亞翔、8112至上；而刪除的18檔成分股為2059川湖、2317鴻海、2352佳世達、2356英業達、2379瑞昱、2383台光電、2454聯發科、3036文曄、3037欣興、3189景碩、3231緯創、3592瑞鼎、4961天鈺、5371中光電、6147頎邦、6669緯穎、8016矽創、8046南電。
00939所追蹤的「特選台灣上市上櫃高息動能指數」著重企業的經營能力與配息水準，自上市櫃市值前250大企業中篩選出40檔高股息股。此次成分股調整呈現電子類股減少、傳產金融類股增加的態勢。