國小教甄自然科考題爆爭議！教育局曝「5成考生答對」維持原答案
台北市教育局日前舉行教師聯合甄選初試，其中自然科學試題中疑答案有疑慮，5位考生申請釋疑後，結果仍維持原答案，由於該題應試百人答對、答錯各半，教師團體建議教育局「送分」，對此，教育局稱「尊重命題教授專業，該題維持原答案」。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該爭議題為第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」，選項為二氧化碳、水、葡萄糖、空氣中的氧，教育局公告初試試題及選擇題答案是「A二氧化碳」，25日至27日受理疑義申請，29日公告答案疑義中並無此題。
只是，因教育局已於5月30日公告初試錄取名單，且在5月31日中午12點至6月1日下午4點，受理正取考生報名複試，讓全國代理暨代課教師產業工會痛批「釋義時間如此短，甚至連釋義說明都是0」，只稱一句尊重出題委員，要求教育局交代出題者是誰。
對此，教育局回應，此題總應試人數103人（含雙語自然），51人正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，占全體應考人4.8%。教育局循初試試題疑義處理程序移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，該題維持原答案，教育局尊重命題教授專業。