狄鶯飛泰國精神病院！一見孫安佐痛哭：他被下蠱　找阿西妻救兒子

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昨天新聞爆發後，孫安佐在IG限時動態上傳一張自拍照，寫下：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」幫舊愛阿乃抱不平，2小時後再發文，看似描述身體的不適，「吃退燒藥，副作用嗜睡、頭暈；吃消炎藥，副作用腹瀉、食慾不良；打疫苗，誘發癌症、誘發血栓、誘發心肌炎、誘發心梗，誘發憂鬱症躁鬱症精神障礙...」
孫安佐還寫道：「荒謬！荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾！」不久再度寫下「隨便」2字，似乎回應排山倒海而來、一味譏諷他的輿論。
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