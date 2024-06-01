孫安佐又慘了！泰國呼麻失控「闖民宅露下體」　屋內監視器畫面曝

狄鶯飛泰國精神病院！一見孫安佐痛哭：他被下蠱　找阿西妻救兒子

▲狄鶯（左）飛到泰國精神病院接回孫安佐，回台後找上阿西老婆化解被下蠱的兒子。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯（左）飛到泰國精神病院接回孫安佐，回台後找上阿西老婆化解被下蠱的兒子。（圖／狄鶯臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐2018年因為一句玩笑話，在美國涉犯恐攻等重罪，歷經9個月訴訟被宣判刑滿獲釋，怎料，近日他被泰國媒體報導，疑似在普吉島食用大麻後精神恍惚，闖入民宅裸露臀部遭到逮捕，最終和屋主和解收場。對此，狄鶯還原真相，指孫安佐被人下蠱，她飛到泰國精神病院見到兒子痛哭失聲，接回台灣後找身心科、陳博正（阿西）老婆把愛子救回來。

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據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯直言孫安佐去泰國旅遊，被他網美前女友阿乃的友人下蠱，「我講你信嗎？這不怪力亂神嗎？好像我又慈母多敗兒，在為兒子脫罪，講出來有多怪異啊？」狄鶯飛到當地精神病院，簽下切結書，上個月9日帶兒子回台灣，但孫安佐像中邪般不吃、不睡還試圖輕生，看身心科找不出病因，她找上阿西老婆幫兒子去蠱，目前恢復8成，已經可以開車。

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▲孫安佐發文怨懟家人，不滿前女友阿乃被怪罪。（圖／孫安佐IG）
昨天新聞爆發後，孫安佐在IG限時動態上傳一張自拍照，寫下：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」幫舊愛阿乃抱不平，2小時後再發文，看似描述身體的不適，「吃退燒藥，副作用嗜睡、頭暈；吃消炎藥，副作用腹瀉、食慾不良；打疫苗，誘發癌症、誘發血栓、誘發心肌炎、誘發心梗，誘發憂鬱症躁鬱症精神障礙...」

孫安佐還寫道：「荒謬！荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾！」不久再度寫下「隨便」2字，似乎回應排山倒海而來、一味譏諷他的輿論。

▲泰國被逮捕的新聞發酵後，孫安佐連續發表篇動態，抒發負面情緒。（圖／孫安佐IG）
▲▼泰國被逮捕的新聞發酵後，孫安佐連續發表多篇動態，吐露心裡話。（圖／孫安佐IG）
▲▼泰國被逮捕的新聞發酵後，孫安佐連續發表篇動態，抒發負面情緒。（圖／孫安佐IG）
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