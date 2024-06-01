馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」　降雨最猛時間出爐

短命颱「馬力斯」快掛了！併入鋒面直撲台灣　今明兩天3地雨最猛

▲短命颱「馬力斯」將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋，明（2）日至下週一（3日）清晨，鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過台灣。（圖／中央氣象署）
▲短命颱「馬力斯」將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋，明（2）日至下週一（3日）清晨，鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過台灣。（圖／中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

短命颱「馬力斯」在今（1）日受到地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋，明（2）日至下週一（3日）清晨，鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過台灣，各地有局部陣雨或雷雨，今明兩天尤其要注意中部以北、東北部地區及各山區都有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」預報指出，今日受鋒面影響，環境大氣不穩定，西半部及東北部地區都有局部短暫陣雨或雷雨的機會，花蓮、台東地區則為多雲，要留意午後對流發展旺盛，各地都有雷陣雨的機會，且雨勢增大。

短命的馬力斯颱風，今天就會掛掉，減弱為熱帶性低氣壓，再併入到鋒面雲系內。要注意的是，後援的水氣供輸相當充沛，一整天的降雨機率都高，尤其是中部以北、東北部地區及各山區都有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。

至於，氣溫方面，沒下雨時，各地感受又悶又熱，北部及東半部高溫在攝氏30至33度，中南部則上探攝氏33至36度；降溫要等明天較為顯著。

▲鋒面報到，今明兩天各地有降雨機會。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）
▲短命的馬力斯颱風，今天就會掛掉，減弱為熱帶性低氣壓，再併入到鋒面雲系內。要注意的是，後援的水氣供輸相當充沛，一整天的降雨機率都高。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新（1日2時）中央氣象署「路徑潛勢預測圖」（左圖）
顯示，第2號颱風「馬力斯」，登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋。今（1日）晨台灣上空雲層仍鬆散（右圖），伴隨零星少量飄雨。

今（1）日鋒面接近、配合南海水氣，各地將先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；明（2）日至下週一（3日）清晨、鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，明日氣溫明顯下降、天氣轉涼。週末至下週一晨有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）致災。

▲最新(1日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，第2號颱風「馬力斯」，登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」。今(1日)晨4：30紅外線雲圖顯示，台灣上空雲層仍鬆散(右圖)，伴隨零星少量飄雨。（圖／翻攝自「三立準氣象.老大洩天機」）
▲最新(1日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，第2號颱風「馬力斯」，登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」。今(1日)晨4：30紅外線雲圖顯示，台灣上空雲層仍鬆散(右圖)，伴隨零星少量飄雨。（圖／翻攝自「三立準氣象.老大洩天機」）

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