短命颱「馬力斯」快掛了！併入鋒面直撲台灣 今明兩天3地雨最猛
短命颱「馬力斯」在今（1）日受到地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋，明（2）日至下週一（3日）清晨，鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過台灣，各地有局部陣雨或雷雨，今明兩天尤其要注意中部以北、東北部地區及各山區都有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」預報指出，今日受鋒面影響，環境大氣不穩定，西半部及東北部地區都有局部短暫陣雨或雷雨的機會，花蓮、台東地區則為多雲，要留意午後對流發展旺盛，各地都有雷陣雨的機會，且雨勢增大。
短命的馬力斯颱風，今天就會掛掉，減弱為熱帶性低氣壓，再併入到鋒面雲系內。要注意的是，後援的水氣供輸相當充沛，一整天的降雨機率都高，尤其是中部以北、東北部地區及各山區都有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。
至於，氣溫方面，沒下雨時，各地感受又悶又熱，北部及東半部高溫在攝氏30至33度，中南部則上探攝氏33至36度；降溫要等明天較為顯著。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新（1日2時）中央氣象署「路徑潛勢預測圖」（左圖）
顯示，第2號颱風「馬力斯」，登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋。今（1日）晨台灣上空雲層仍鬆散（右圖），伴隨零星少量飄雨。
今（1）日鋒面接近、配合南海水氣，各地將先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；明（2）日至下週一（3日）清晨、鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，明日氣溫明顯下降、天氣轉涼。週末至下週一晨有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）致災。