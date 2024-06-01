馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」　降雨最猛時間出爐

高雄福華飯店buffet拚了！「這3天」450元吃到飽　同行7歲童免費

▲高雄福華整個六月推出一連串加碼優惠，麗香苑自助餐每周一~週三全面推出輕西餐不分午晚餐每位特價450元。（圖／高雄巿福華飯店提供）
▲高雄福華整個六月推出一連串加碼優惠，麗香苑自助餐每周一~週三全面推出輕西餐不分午晚餐每位特價450元。（圖／高雄巿福華飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄福華大飯店於今年二月甫榮獲號稱觀光屆奧斯卡的交通部觀光署「台灣觀光金獎」，本（5）月又通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證，適逢六月飯店週年慶，因此推出一連串加碼優惠。麗香苑自助餐每周一~週三全面推出輕西餐不分午晚餐每位特價450元，另外還有買大送小；Smile One精緻涮涮鍋推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)。另外，台中日月千禧酒店也有餐飲優惠，3F饗樂全日餐廳限定期間祭出訂金放大吃好料感恩優惠，只要提前三日訂位並預付訂金，就能享有當次消費加贈訂金30%的回饋。

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此次高雄福華大飯店於各餐廳推出優惠活動，日期為即日起~6月30日，包含麗香苑自助餐每周一~週三全面推出輕西餐不分午晚餐優惠價每位450元，又或者也有買大送小優惠，不論平假日只要一位大人帶一位七歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起，兩優惠無法併用。

飯店三十樓以新鮮食材及頂級肉品海鮮著稱的Smile One精緻涮涮鍋，則推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，或是消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)的超值優惠。

▲高雄福華飯店六月推多項優惠，像是Smile One精緻涮涮鍋推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)。（圖／高雄福華飯店提供）
▲高雄福華飯店六月推多項優惠，像是Smile One精緻涮涮鍋推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)。（圖／高雄福華飯店提供）
還有深受饕客喜愛的江南春上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，為了讓喜愛江南春的民眾在改裝期間還能一嚐掛爐烤肥鴨的風味，特地移師5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間加碼推出招牌烤鴨買一送一活動，內用單點消費滿3,000元含烤鴨料理，即可獲贈一張烤鴨兌換券，特別的是此兌換券更能在江南春改裝完工後至全新風貌的餐廳進行使用。

珍珠坊廣東料理餐廳也同步推出港式雙人套餐1699元再贈經典茶包；而位於飯店一樓的網美打卡熱點HOVII Café 因應27週年慶推出指定熱賣款料理優惠價270元的活動，還有外帶冷萃咖啡加贈原味扁可頌或是平日外帶甜點或麵包滿額贈紅茶。除此之外，在線上購物也推出了招牌金磚點心買2送1、珍珠坊佛跳牆及江南春招牌酸菜白肉鍋等優惠活動。

另也推住房優惠，即日起~6月30日，高雄福華大飯店推出「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，週日~週五平日雙人入住只要優惠價3,619元，專案搭贈麗香苑豐富自助早餐二客，再送全館餐飲1,000元抵用券。住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，免費停車、館內用餐可享平日85折/假日9折優惠等。上述專案若於週六入住，每房需加收900元，住房專案每日限量需事先預訂。

▲高雄福華大飯店推出「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，週日~週五平日雙人入住只要優惠價3,619元，專案搭贈麗香苑豐富自助早餐二客，再送全館餐飲1,000元抵用券。（圖／高雄福華提供）
▲高雄福華大飯店推出「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，週日~週五平日雙人入住只要優惠價3,619元，專案搭贈麗香苑豐富自助早餐二客，再送全館餐飲1,000元抵用券。（圖／高雄福華提供）
另外，台中日月千禧酒店也有餐飲優惠，3F饗樂全日餐廳即日起至2024年7月25平日週一至週四午、晚餐時段，特別祭出訂金放大吃好料感恩優惠、放大新台幣，只要提前三日訂位並預付訂金，就能享有當次消費加贈訂金30%的回饋。例如1,500元的訂金，現場即可抵用價值1,950元的餐飲消費，最高可抵用價值1萬1,700元的餐飲消費。

台中日月千禧酒店說明，饗樂全日餐廳菜色結合東方創意美食與西方人氣料理，含括有現切爐烤牛肉、法國阿爾巴松露豬，也有蝦、蟹等生猛海鮮，及日式散壽司、生魚片，更有老壇酸菜魚、蒜香胡椒鴨、新加坡肉骨茶、伊斯坦堡茄泥燉羊膝等特色美饌，並有等招牌甜點無限享用，搭配紅、白酒、生啤酒暢飲。

▲台中日月千禧酒店的3F饗樂全日餐廳，即日起至7月25平日週一至週四午、晚餐時段，祭出訂金放大吃好料感恩優惠，只要提前三日訂位並預付訂金，就能享有當次消費加贈訂金30%的回饋。（圖／台中日月千禧提供）
▲台中日月千禧酒店的3F饗樂全日餐廳，即日起至7月25平日週一至週四午、晚餐時段，祭出訂金放大吃好料感恩優惠，只要提前三日訂位並預付訂金，就能享有當次消費加贈訂金30%的回饋。（圖／台中日月千禧提供）
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