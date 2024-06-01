孫安佐回台悄開直播！曝「與父母矛盾」：家裡有錢我需要這麼拚？

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孫安佐坦言自己以前確實做過一些鳥事，並透露自己都是為了體驗一切，「最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事，真的太恐怖！這是你們絕對沒辦法承受的，我什麼都體驗過，還有什麼是我會怕的？沒了。」此外，孫安佐也提到回台的感受：「每個人都在跟我說錢錢錢！God damn！我家裡很有錢耶，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，OK我不靠家裡也可以賺很多，結果就把自己搞得超累。」
孫安佐也在直播中承認自己跟父母一直都有一些矛盾，「我太像小孩，他們會擔心，太成熟他們又會嚇到」，他也透露自己只能努力找到一個平衡點，並向大家強調：「不管周圍的人說你做什麼，永遠要最相信自己，其他人的話都當成建議，要不要聽自己可以決定，就算是你爸、你媽、最好的朋友，都只是建議，要不要做全看你自己。」
有網友看完孫安佐的直播影片後，紛紛留言表示：「建議你看看心理書籍，或找貴人幫你解決心理問題，我要說，世界上不是非黑即白的人，你要懂得把心拿出來縫補，自癒最重要」、「家裡人有問題，不要張揚，一起開家庭會議」、「兄弟你似乎有點憂鬱症」、「加油！會越來越好的。」
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