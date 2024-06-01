孫安佐又慘了！泰國呼麻失控「闖民宅露下體」　屋內監視器畫面曝

孫安佐回台悄開直播！曝「與父母矛盾」：家裡有錢我需要這麼拚？

▲孫安佐回台之後悄悄開直播，自曝「跟父母一直有矛盾」，並坦言：「我家裡這麼有錢我有需要這麼拚嗎？」掀起外界高度關注。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐回台之後悄悄開直播，自曝「跟父母一直有矛盾」，並坦言：「我家裡這麼有錢我有需要這麼拚嗎？」掀起外界高度關注。（圖／孫安佐IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐在5月底被爆出4月去泰國時呼麻，疑似呼完精神錯亂私闖民宅，還脫褲子露下體，被警方帶走3次，最後一次是在5月9日，狄鶯甚至直奔當地的醫院將他帶回台灣治療，消息一傳出，馬上引起高度關注。而孫安佐在回到台灣之後，其實在5月24日曾經悄悄開過直播，他在直播中曾坦言：「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？」還表示自己目前最大的課題「就是要放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」掀起網友熱議。

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孫安佐先前透過IG直播，用中文、日文、英文分享了近期的心路歷程，「我他媽累壞了！」並透露自己除了瘋狂練習拳擊跟綜合格鬥之外，「每天都要社交、工作，還有一堆人把我當瘋子」，他只能透過看動漫讓自己放鬆，「我還要顧家人、社群媒體，有時表現的跟一般人不太一樣，可以體諒我一下嗎？你們有想想看我的立場嗎？」他也無奈說道：「不曉得你們對我的印象停留在什麼時候？」

▲孫安佐在5月底被爆出4月去泰國時呼麻，疑似呼完精神錯亂私闖民宅，還脫褲子露下體，被警方帶走3次。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐在5月底被爆出4月去泰國時呼麻，疑似呼完精神錯亂私闖民宅，還脫褲子露下體，被警方帶走3次。（圖／孫安佐IG）
孫安佐坦言自己以前確實做過一些鳥事，並透露自己都是為了體驗一切，「最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事，真的太恐怖！這是你們絕對沒辦法承受的，我什麼都體驗過，還有什麼是我會怕的？沒了。」此外，孫安佐也提到回台的感受：「每個人都在跟我說錢錢錢！God damn！我家裡很有錢耶，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，OK我不靠家裡也可以賺很多，結果就把自己搞得超累。」

孫安佐也在直播中承認自己跟父母一直都有一些矛盾，「我太像小孩，他們會擔心，太成熟他們又會嚇到」，他也透露自己只能努力找到一個平衡點，並向大家強調：「不管周圍的人說你做什麼，永遠要最相信自己，其他人的話都當成建議，要不要聽自己可以決定，就算是你爸、你媽、最好的朋友，都只是建議，要不要做全看你自己。」

有網友看完孫安佐的直播影片後，紛紛留言表示：「建議你看看心理書籍，或找貴人幫你解決心理問題，我要說，世界上不是非黑即白的人，你要懂得把心拿出來縫補，自癒最重要」、「家裡人有問題，不要張揚，一起開家庭會議」、「兄弟你似乎有點憂鬱症」、「加油！會越來越好的。」

▲▼孫安佐回到台灣之後，先前透過IG開直播，用中文、日文、英文分享了近期的心路歷程。（圖／孫安佐IG）
▲▼孫安佐回到台灣之後，先前透過IG開直播，用中文、日文、英文分享了近期的心路歷程。（圖／孫安佐IG）
 
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