猛按喇叭就是不讓！擋救護車駕駛找到了 77歲嬤稱不知道怎麼讓
彰化中山路一段與中央路口，日前發生黑色小客車疑似惡意阻擋救護車事件，無論救護車開警示燈、鳴笛、按喇叭，黑色轎車就是不讓路，雙方僵持約3分鐘。警方連日追查後，通知駕駛到案說明，發現竟是高齡77歲林姓阿嬤，她供稱當時太緊張，不知道要怎麼讓路，真的不是故意，但因擋救護車行為明確，最後仍被依《道路交通管理處罰條例》開罰3600元，並吊銷駕照。
社會組/綜合報導
從目擊民眾拍下的畫面可見，當時黑色小客車停在內側車道，擋住後方一輛民間救護車，不論救護車開警示燈、鳴笛、按喇叭，黑色小客車就是無動於衷，雙方僵持約3分鐘之久。
影片可見，救護車試圖右切欲繞過黑車，豈料黑車竟也跟著右切，擋住救護車去路，救護車只好再往左切，無奈黑車又跟著左切，再度擋住去路，離譜情景讓一旁機車騎士再也看不下去，氣得大聲怒斥，並停車協助指揮讓救護車通過。
彰化警方接獲反映後，立即調閱路口監視器，查出黑色小客車為出賃車，日前已通知擋道駕駛到案說明，發現竟是一位77歲的林姓阿嬤。
林姓阿嬤表示，當天她開車去彰基看完診，在回家途中停等紅燈時，發現後方有救護車，但因實在太過緊張，不知道要怎麼讓路，加上前方又是紅燈，不敢亂動，後來嘗試要慢慢移動讓道，又不慎擋住救護車去路，真的不是故意，當下也不知道要怎麼辦。
警方認為，因林姓阿嬤擋道行為明確，訊後仍依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，開罰3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。