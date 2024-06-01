不甩韓國瑜！綠委照穿牛仔褲球鞋　徐巧芯：不尊重卓榮泰蠻可笑的

展現總統府活力與新氣象！潘孟安、郭雅慧接力推短影音

▲郭雅慧推出第一則「大慧報告」影片，以輕快明亮的節奏，帶領大家一起瀏覽總統府一週大事。（圖／臉書）
▲郭雅慧推出第一則「大慧報告」影片，以輕快明亮的節奏，帶領大家一起瀏覽總統府一週大事。（圖／臉書）

記者陳佩君／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴520就任至今，從就職典禮出席貴賓、演說內容到日常行程，新政府各項動態備受外界關注。據了解，乘著國人對新團隊的期待，新政府幕僚團隊也乘勝追擊，積極透過不同方式增加與民眾互動、跟社會對話的機會，秘書長潘孟安、發言人郭雅慧分別推出明快輕鬆的短影音節目「安安秘書長」、「大慧報告」，展現新團隊的活力與新氣象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨政人士指出，據日前美麗島電子報、台灣民意基金會、TVBS等各家民調顯示，賴清德支持度、信任度與滿意度都得到國人正面評價，而長期研究台灣政治的日本學者小笠原認為，代表新政府已揚帆啟航。

乘著國人對新團隊的期待，新政府幕僚團隊也乘勝追擊，積極透過不同方式增加與民眾互動、跟社會對話的機會。如潘孟安近日推出「安安秘書長」系列影片，以明快輕鬆的短影音形式，記錄秘書長的工作日常，搭配潘孟安的親民形象，跳脫社會大眾對於總統府的既定印象，讓許多人眼睛一亮。

此外，郭雅慧也推出第一則「大慧報告」影片，以輕快明亮的節奏，帶領大家一起瀏覽總統府一週大事，相關行程精華與亮點花絮都將收錄其中。新政府上路開創新局，幕僚團隊也接力推出各式新企劃，積極面向與觸及所有群眾，讓國人以不同視角更加親近總統府，同時也展現新團隊的活力與新氣象。


藍擬提高罷免門檻　他拋兩重點「昔被罷免過的黃國昌為關鍵」

藍欲推「提高罷免門檻」　綠委回顧：黃國昌有臉配合提高門檻嗎？

新政府要以觀光立國！賴清德：對等尊嚴、互利共榮推動兩岸觀光

藍白喊廢除！30綠委連署提修憲案廢考監　陳亭妃籲：韓國瑜別阻擋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載