湯唯夢幻合體孔劉！粉絲以為舊照「女神親回」掀暴動：人生圓滿了
中國女星湯唯在昨（31）日透過社群大方曬出自己跟南韓男神孔劉的合照，吸引大批粉絲注意，紛紛留言朝聖。而湯唯參與演出老公金泰勇的新片《夢境》，孔劉也有在該片演出，兩人罕見同框，掀起高度關注，還有網友好奇詢問兩人的合照是幾年前拍的，湯唯則回應「今天」，讓大票網友都驚呼：「畫面真的太美」、「終於看到消失很久的孔劉了。」
記者洪生儒／綜合報導
從湯唯曬出的合照中可以看到，孔劉臉上配戴黑框眼鏡，頭上也戴著帽子，他負責舉起手機來自拍，湯唯則用手掌遮住半張臉，露出淡淡的微笑，她還在貼文中寫道：「嗨，AI 成俊」，提到孔劉在《夢境》中的角色名稱。
有粉絲看到湯唯和孔劉的合照之後，好奇留言詢問「姐姐，這照片是今天的還是幾年前的？」湯唯則親自回應「今天」，讓網友感到又驚又喜。也有不少網友紛紛留言表示：「終於見到你們兩個同框了！我的人生又圓滿了一回」、「照片的名字：我的老婆與我的老公」、「非常感謝湯唯！這對孔劉的粉絲來說意義重大！他已經失蹤多年了，我們非常想念他」、「終於等到湯湯和孔叔的合照了」、「我的湯唯女神和孔劉男神合影了！終於終於！畫面太美」、「真的好想念孔劉啊！終於看到他了。」
其實，湯唯先前也曾在社群上曬出自己跟其他南韓當紅藝人的合照，包含了秀智、朴寶劍、金秀賢等人，如今又跟孔劉合照，讓許多網友看了都羨慕不已。此外，由《晚秋》導演金泰勇擔任編劇和執導的科幻片《夢境》，即將於2024年6月5日在韓國上映，該電影由湯唯、朴寶劍、裴秀智、鄭有美和崔宇植主演，電影講述未來人類將研發出「Wonderland」虛擬世界，讓人們能與思念的人重逢。