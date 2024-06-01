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Klay Thompson「要錢也要贏」！不考慮活塞、黃蜂等隊開出的報價

▲《The Athletic》記者Anthony Slater在報導中指出，Klay Thompson尋求一份薪資能讓自己滿意的合約，但同時他也渴望贏球，所以不會考慮底特律活塞或夏洛特黃蜂等隊開出的條件。（圖／美聯社／達志影像）
▲《The Athletic》記者Anthony Slater在報導中指出，Klay Thompson尋求一份薪資能讓自己滿意的合約，但同時他也渴望贏球，所以不會考慮底特律活塞或夏洛特黃蜂等隊開出的條件。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson目前看起來很可能成為不受限制自由球員，他和金州勇士隊的合約於本季結束後到期，目前雙方尚未達成續約。根據勇士隨隊記者Anthony Slater的報導，Thompson尋求一份薪資能讓自己滿意的合約，但同時他也渴望贏球，所以不會考慮底特律活塞或夏洛特黃蜂等隊開出的條件

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勇士續約不積極　Thompson可能生涯首度投身自由市場

根據《The Athletic》記者Anthony Slater的說法，金州勇士隊的管理層「仍然希望」留下Thompson。然而，勇士隊目前緩慢地談約速度，並沒有表明他們「強烈渴望」能確保Thompson不會開啟職業生涯的新篇章。

Slater在報導中指出：「一旦順利完成陣容重組，勇士隊仍然希望以合適的價格留住Thompson，但他們並沒有真正製定一個續約框架。反觀，34歲的Thompson似乎已經準備好進入自由球員市場試水溫，在他的職業生涯中首次探索外部選擇。」

根據此前報導，Thompson吸引了奧蘭多魔術隊和費城76人隊等欠缺側翼外線火力球隊的關注。隨著季後賽來到尾聲，也可能會有越來越多支球隊試探他是否願意離開灣區。

去年，Thompson出戰了77場比賽，場均僅可貢獻約18分，退化明顯，而且有一段時間失去先發位置，不過他的三分球命中率仍有39%，有能力在一支球隊中承擔較小的進攻角色，並做出貢獻。

▲勇士射手Klay Thompson能否續留勇士未知。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士射手Klay Thompson吸引了奧蘭多魔術隊和費城76人隊等欠缺側翼外線火力球隊的關注。隨著季後賽來到尾聲，也可能會有越來越多支球隊試探他是否願意離開灣區。。（圖／美聯社／達志影像）
K湯渴望贏球　不會加入非季後賽球隊

「Klay Thompson渴望贏球。」Slater在本周的報導中如此寫道，「不要指望他會接受活塞隊或黃蜂隊開出的最豐厚的合約報價，即使這在薪資考量是正確的決定。」

但這並不是說勇士隊沒有競爭對手，相反的，今年市場上有有很多薪資空間比勇士隊更好的球隊，希望能進行陣容補強，包括奧克拉荷馬雷霆隊、費城 76 人隊和奧蘭多魔術隊。

Thompson並非市場上的最優選，他未來的下家和合約可能受到Paul George決定的影響。另外和他位置相同的潛在自由球員還有Malik Monk、Kentavious Caldwell-Pope、DeMar DeRozan、D’Angelo Russell、Buddy Hield

▲金州勇士「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson聯手飆分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson目前看起來有機會成為不受限制自由球員，他和金州勇士隊的合約於本季結束後到期，目前雙方尚未達成續約，勇士隊的「浪花兄弟」今夏可能分手。（圖／美聯社／達志影像）

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