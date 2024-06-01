北市偵查佐為愛洩密詐團！收勞力士黑水鬼還幫洗錢 貪污罪起訴
先前才傳出有「刑事戰將」之稱的三線二星警政監、前台中刑大隊長林明佐涉洩密博弈集團遭收押禁見，如今又傳出北市偵查佐涉洩露偵查進度給詐團，甚至收受詐團贈送價值50萬元的勞力士黑水鬼，並在詐團幹部被收押前，以警察身份前去探望，被懷疑為「內鬼」，最後被依貪汙罪起訴。
社會組/綜合報導
《自由時報》報導，詐騙集團首腦詹宗穎等人，以「假博奕、真詐欺」手法，在賭博平台上詐騙583人，獲利1.5億多元。案經檢警追查後，發現時任北市偵查佐楊家偉，為了掩護為詐團工作的女友，利用警用系統追查偵辦進度，並洩露給女友以躲避查緝，期間還提供名字給女友購買2千多萬房產，涉協助隱匿犯罪所得；詐團則餽贈價值50萬元的勞力士黑水鬼，作為提供情資的對價。
據悉，綽號「肉肉」的楊家偉，2015年在北市北投分局光明派出所擔任制服員警，2022年考上刑事偵查佐，調任台北市刑警大隊，但他早在2019年就已知戴姓女友從事詐欺工作，不但未阻止，還進而結識詐團首腦等人，往來密切，不但數度洩露查緝資訊，甚至還沾染上「炫富」習慣，最終因禁不起誘惑，犯下洩密、收賄、洗錢等刑案。
更離譜的是，楊家偉還在詐團尤姓幹部被逮後，竟以警察身分直闖新北地檢署求見被告，因嚴重踩紅線而露餡，甚至被監視器拍下在地檢署外徘徊，後來與詐團成員一起離開，檢方指揮新北市調查處追查，進而發現其「內鬼」身份，2022年10月已將他收押禁見，同時扣查戴姓女友以他之名所購買的新莊房產及保時捷車輛，依洩密、偽造文書及違背職務行為收賄、洗錢等罪嫌起訴。