吳慷仁驚爆引誘未成年少女！《破浪男女》又吃又舔女星腳趾
金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁首度強強聯手國片《破浪男女》，吳慷仁首次扮演「海王」角色超會撩，伸舌挑逗、情話把妹、鹹濕告白甚至涉嫌引誘少女，演出約炮大情聖又渣、又惹人愛。楊雅喆直誇，能把腳吃的這麼情色又好看，也只有吳慷仁演得出來：「絕對是台灣演藝圈，最會演吃腳趾戲的男演員！」
記者黃雅琪／綜合報導
導演楊雅喆保證本片尺度大開，爆料吳慷仁獻出許多第一次：「《破浪男女》是亞洲除了台灣之外，沒有一個國家能拍的內容。吳慷仁在片中又吃、又舔女演員的腳趾，其實吃腳對演員來說比接吻困難，但吳慷仁突破了！」預告中吳慷仁更是狂講挑逗人心的台詞，像是「想不到妳就喜歡吃綜合口味」、「在妳失戀的時候去約炮，全世界的人都不會怪妳。」
楊雅喆導演透露，劉主平為了和吳慷仁對戲，自己做了很多功課還在家偷練很久，在片場看來很放鬆，但一定是花了很多苦心才能表現這麼棒；梁湘華則是把自己個人的生命故事，拿出來和表演交換，和uberdick（外送屌、柯煒林飾演）演出情慾糾纏的戲，都是真實的傷痛。
為了要讓觀眾感受最身歷其境、達到ASMR（顱內高潮）的效果，《破浪男女》使用杜比全景聲（Dolby Atmos）的超高規格製作，透過聲音的極致表現，讓觀眾聲歷其境感受劇情的高潮迭起，這也是近3年來首部以Dolby Atmos製作，真人演出的台灣電影。
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