抱走奧斯卡！《哥吉拉-1.0》Netflix無預警上架 有中文字幕太神
日本電影《哥吉拉-1.0》（ゴジラ-1.0）拿下第96屆奧斯卡「最佳視覺效果獎」，並創下哥吉拉系列電影在這70年來第一次奪下美國奧斯卡獎的紀錄，也為日本電影在美國影壇創下新的歷史紀錄，引起不少網友關注與討論。不過，對於不少台灣影迷來說，唯一的遺憾就是《哥吉拉-1.0》並沒有在台灣戲院上映，讓許多哥吉拉迷都相當難過。沒想到Netflix卻無預警突然上線《哥斯拉-1.0》，讓一大票網友看到都嗨翻直呼：「太神啦！」、「謝謝網飛爹地。」
記者洪生儒／綜合報導
有網友在今（1）日凌晨12點半以「哥吉拉-1.0 Netflix 網飛上線」為題在PTT發文表示：「似乎是剛剛突然上的，終於能在台灣合法的看到有中文字幕的哥吉拉-1.0啦！有興趣的可以看一下啦XD。」
不少網友看到文章後，都紛紛留言表示：「太好啦！netflix終於值得這個月的月租了」、「無預警上架！太神啦」、「網飛冷不妨的一擊，效果十分顯著」、「終於可以看正版的了」、「喔喔喔喔喔喔喔喔最強六月」、「太神啦！還好還沒睡，哇靠真爽」、「馬上熬夜來看」、「網飛終於做對事情了」、「為了這部回鍋訂一下好了」、「竟然都沒宣傳就上了！太屌。」
其實，《哥吉拉-1.0》為東寶特攝電影哥吉拉系列70周年紀念作品，該電影在第96屆奧斯卡頒獎典禮奪下「最佳視覺效果獎」，擊敗了《星際異攻隊3》、《不可能的任務：致命清算》、《拿破崙》等好萊塢高預算大片，成了亞洲影史上首度獲得此殊榮的電影。如今突然無預警在Netflix上架，讓大批台灣影迷興奮又開心。