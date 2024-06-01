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花蓮旅遊補貼今天開跑！住宿最高爽抵1000元　申請條件、攻略整理

▲觀光署推動花蓮旅遊補貼今（1）日開跑，針對國人自由行旅客到花蓮入住，最高可折抵1000元優惠，多家旅宿業者包含「路境行旅花蓮站前館」等都在適用名單當中。（圖／小鹿文娛提供）
▲觀光署推動花蓮旅遊補貼今（1）日開跑，針對國人自由行旅客到花蓮入住，最高可折抵1000元優惠，多家旅宿業者包含「路境行旅花蓮站前館」等都在適用名單當中。（圖／小鹿文娛提供）

記者葉盛耀/綜合報導

0403強震重創花蓮，觀光署編列9.65億元預算，提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，而針對本國個別自由行旅客到花蓮補貼的方案「振興花蓮震後獎勵旅遊」今（1）日正式上路，其中自由行住宿平日最高補助1000元，目前已開放民眾上網登記申請至9月30日止，上千家旅館、飯店及民宿響應，每人的身分證號碼限用1次，如旅客在花蓮使用優惠折抵，無法再於台東使用優惠折抵。本篇整理申請條件以及如何申請之攻略，完整一次看。

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此次針對花蓮旅遊補貼，自今（1）日開跑，活動至9月30日止，自由行旅客於平日(週一至週四)入住花蓮旅宿，將有每房每晚最多折抵新臺幣1,000元之優惠；假日(週五至週日）入住，每房每晚最多折抵新臺幣500元。其中端午節（113年6月10日）及中秋節（113年9月17日）也屬國定假日。觀光署提到，經費預算用完時，將提前公告停止申請；9月30日若經費尚未用完，延長至預算用完為止。

▲「振興花蓮震後獎勵旅遊」今（1）日正式上路，已開放民眾上網登記。（圖／取自「振興花蓮震後獎勵旅遊」官網）
▲「振興花蓮震後獎勵旅遊」今（1）日正式上路，已開放民眾上網登記。（圖／取自「振興花蓮震後獎勵旅遊」官網）
📍適用條件
將補助本國個別旅客（散客），每一個身分證字號限使用1次。

📍申請方式
民眾使用補助前必須事先在「個別旅客住宿優惠活動」（https://gostayeast.tad.gov.tw），上傳身分證或健保卡正面圖檔，建立資料，入住前或入住當日上傳皆可。

📍哪裡訂房
即日起至9月30日，自由行補助優惠需直接在參加活動的旅宿業者官網，或以電話訂房，或者經由觀光署核定的旅行社所經營的國內訂房平台才可適用，像是雄獅、易遊網、可樂、東南等，不能透過其他國際訂房平台（如Agoda、Booking.com）預訂。

📍可下訂的旅宿名單
可至「振興花蓮震後獎勵旅遊」官網內之「參與業者（按此）」 查詢，包含旅館與民宿業者等，目前花蓮旅宿業者先開跑，8月才有台東旅宿業者加入。

此外，也有旅行社針對花蓮旅遊加碼推優惠，雄獅旅遊公布即日起推出國旅快閃優惠，指定已成團的團體行程使用折扣碼滿2,000元可現折500元，限量200組；國內飯店訂房推出花蓮經典假日飯店每晚1,999元起、理想大地渡假飯店每晚3,999元起、秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6,600元等優惠，搭配花東觀光補助每房每晚最高再省1,000元，限量200組。

雄獅旅遊官網於6月6日、6月13日上午10點還將祭出國內團體行程及星級飯店限量搶購，首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦「七星潭、童話屋星巴克2日」，走訪甫於去年開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀。

▲雄獅旅遊首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦走訪花蓮甫於去年開幕的星巴克童話屋等自然景觀。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦走訪花蓮甫於去年開幕的星巴克童話屋等自然景觀。（圖／雄獅旅遊提供）

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