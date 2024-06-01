花蓮旅遊補貼今天開跑！住宿最高爽抵1000元　申請條件、攻略整理

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📍適用條件
將補助本國個別旅客（散客），每一個身分證字號限使用1次。
📍申請方式
民眾使用補助前必須事先在「個別旅客住宿優惠活動」（https://gostayeast.tad.gov.tw），上傳身分證或健保卡正面圖檔，建立資料，入住前或入住當日上傳皆可。
📍哪裡訂房
即日起至9月30日，自由行補助優惠需直接在參加活動的旅宿業者官網，或以電話訂房，或者經由觀光署核定的旅行社所經營的國內訂房平台才可適用，像是雄獅、易遊網、可樂、東南等，不能透過其他國際訂房平台（如Agoda、Booking.com）預訂。
📍可下訂的旅宿名單
可至「振興花蓮震後獎勵旅遊」官網內之「參與業者（按此）」 查詢，包含旅館與民宿業者等，目前花蓮旅宿業者先開跑，8月才有台東旅宿業者加入。
此外，也有旅行社針對花蓮旅遊加碼推優惠，雄獅旅遊公布即日起推出國旅快閃優惠，指定已成團的團體行程使用折扣碼滿2,000元可現折500元，限量200組；國內飯店訂房推出花蓮經典假日飯店每晚1,999元起、理想大地渡假飯店每晚3,999元起、秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6,600元等優惠，搭配花東觀光補助每房每晚最高再省1,000元，限量200組。
雄獅旅遊官網於6月6日、6月13日上午10點還將祭出國內團體行程及星級飯店限量搶購，首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦「七星潭、童話屋星巴克2日」，走訪甫於去年開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀。