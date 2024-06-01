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黃國昌遭撤獎　蘇巧慧諷：只在直播享受同溫層喝采很可悲

▲蘇巧慧諷刺黃國昌，只在直播小框框享受同溫層喝采，這是很可惜、很可悲的事情。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧諷刺黃國昌，只在直播小框框享受同溫層喝采，這是很可惜、很可悲的事情。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

北美洲台灣人教授協會譴責民眾黨團總召黃國昌不尊重台灣人民辛苦經營的民主體制，宣布撤銷黃國昌過去因身為太陽花學運精神領袖之一而獲頒的廖述宗教授紀念獎。對此，民進黨立委蘇巧慧今（1）日諷刺黃國昌，只在直播小框框享受同溫層喝采，這是很可惜、很可悲的事情。

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針對北美洲台灣人教授協會撤銷黃國昌獎項一事，黃國昌回應，尊重授獎單位的決定，但因公共政策上不同看法被稱破壞、蔑視民主，實為不可承受之重。

蘇巧慧上午出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，並於會前接受媒體聯訪問。針對立法院會日前三讀修正通過國民黨與民眾黨立委推動的立法院職權行使法部分條文，蘇巧慧談到，國民黨、民眾黨若真的認為自己法案版本好，是真正民主的展現，其實大可把握每次機會向人民解釋。

蘇巧慧指出，藍白不管從委員會、協商、院會，從來沒就條文實質內容報告與說明，甚至只在直播小框框享受同溫層喝采，這是很可惜、很可悲的事情。她談到，一個人凡走過的痕跡都會被看在眼裡，是不是價值、言行一致大家都在看。

針對國民黨立委提案提高罷免門檻，蘇巧慧說，藍白提出的國會擴權法案，真的是因為極度放大立法院的權力、破壞憲政體制，才導致10萬人民上街抗議，而國民黨不思反省，反而要箝制人民對民代的意見，以維護現在自身多數權力，這樣的做法人民都看在眼裡、會厭惡這種擴權行為。

另外，媒體問及2026新北市長選戰，黃國昌與國民黨立法院黨團總召傅崐萁走很近，但台北市副市長李四川聲望很高，國民黨會放棄李四川支持黃國昌嗎？蘇巧慧回應，國民黨的事務應問國民黨，她對這城市感情深厚，所有能讓新北更好的人事物，她都會支持並且努力，也希望讓自己成為對這個城市能夠發揮貢獻的人之一。

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