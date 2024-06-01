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櫻花季遊客數暴增！赴日本旅遊消費成長五成　台旅客數居亞洲第二

▲日本櫻花季遊客數暴增！赴日本旅遊消費成長五成。東武橋畔旁櫻花與晴空塔。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本櫻花季遊客數暴增！赴日本旅遊消費成長五成。東武橋畔旁櫻花與晴空塔。（圖／記者葉盛耀攝）

記者林莞茜／綜合報導

隨著日本櫻花季結束，全球數位支付領導業者 Visa 近日公布交易數據顯示，櫻花季對日本經濟的影響顯著，整體海外遊客於日本境內旅遊消費增加 50％，交易量成長 43％，導入感應式支付的零售商家旅遊消費年增近 120%，為未導入感應式支付商家的 10 倍，且根據 Visa 數據，今年櫻花季來自南韓、台灣、中國大陸和泰國的旅客顯著增加，台灣在所有亞洲遊客造訪人次中排名第二。展望暑假旅遊熱潮，Visa 也祭出全方位日本旅遊優惠滿足消費者需求。

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Visa 台灣區總經理黃慧琴表示，深入探究 Visa 交易在櫻花季的變化，反映了跨境旅遊與消費模式的趨勢，而櫻花季帶來的觀光人潮，為全日本帶來顯著的交易量成長，消費高峰日從日本南部向北部移動，與櫻花盛開的時間一致，顯示櫻花季的吸引力，吸引遊客追隨櫻花的足跡遊覽全日本。在櫻花季高峰周內，京都、奈良、石川和山梨等以文化和自然旅遊著稱的日本縣市，造訪的海外遊客流量增長兩倍，相較東京和大阪等日本一線城市每週旅客增長六至七成，成長更為顯著。在這些以自然景緻聞名的縣市，遊客將超過 20％ 的預算花在住宿上，喜歡在飯店或傳統日式旅館用餐，享受更在地且輕鬆的住宿體驗。造訪東京和大阪的遊客則將超過 50％ 的預算花在購物和餐飲上，體驗日本最受讚譽的美食和購物景點。

Visa 數據也顯示，東南亞和東亞的旅客是櫻花季的主要消費者，他們偏好臨時起意的購物，在旅行最後一天將 60％ 的支出用於購買紀念品、禮品、或免稅購物優惠。櫻花季消費模式也因遊客的收入水平而異。數據顯示，高資產旅客在賞櫻之旅中將兩成到三成的支出用於住宿，在旅程後半段則轉向購物體驗。相比之下，預算較緊的旅客則採用更靈活消費模式，將消費集中在餐飲和購物體驗。

根據 Visa 的數據洞察，櫻花季期間整體感應式支付的使用率增加了 14%，顯示越來越多的旅客發現日本購物景點可以使用感應式支付。Visa 分析 2024 年櫻花季期間，日本 17 個縣市的感應支付數據，發現與未導入感應式支付的商家相比，啟用感應支付的商家，相較 2023 年的櫻花季旅遊消費提升了 53%，交易量也增加了 58%。零售與餐飲商家大幅受益於感應式支付所帶來的商機，與 2023 年櫻花季相比，導入感應支付的零售商家，旅遊消費增加近 120%，是未導入感應支付商家的 10 倍。

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