林志玲等5年回夫家！這天現身北海道祭出處女秀 AKIRA告誡一句話
睽違5年，林志玲將再度於日本公開亮相，6月22日將登上日本擁有開闔式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為北海道日本火腿鬥士隊現出開球處女秀！「姊夫」AKIRA曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓，此次也事先給了老婆貼心提醒：「避開逆光。」
記者黃雅琪／綜合報導
6月22日的北海道日本火腿鬥士隊賽事前，林志玲受邀擔任開球嘉賓，當天預定會是「ES CON FIELD HOKKAIDO」今年首場，在打開屋頂的狀態下進行的比賽，林志玲將在這值得紀念的日子，為地主球隊開出祈求勝利的一球。
林志玲欣喜表示：「相隔5年，這次真的很期待可以再見到各位朋友，而且還是在這麼特別的場地參與開球儀式活動，我支持棒球運動，也很喜歡北海道，可以來這裡開球真的非常開心。」
AKIRA 4年前曾在新莊棒球場，擔任富邦悍將隊開球嘉賓，此次也向老婆分享上場經驗，林志玲說：「姊夫建議絕對不要在逆光的時候投球，擔心不小心投出觸身球。」當年林志玲也被媒體發現低調在看台觀賞AKIRA開球，拿手機記錄老公投球畫面，這次輪到她開球，可惜AKIRA剛好有工作，林志玲甜笑稱：「會把成功投出好球的影像分享給他看。」
林志玲坦言自己不會打棒球，但棒球之間仍有連結：「透過志玲姊姊慈善基金會有資助一些棒球隊，希望可以多培養出好的棒球種子選手。雖然誠實地說，沒有很懂棒球，不過先生的家人都很喜歡運動，也都很喜歡大谷翔平，會跟著一起看比賽。」