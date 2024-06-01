蔣萬安慘了？跟林襄自拍被太太丟餵奶 這次跟李多慧還多做了這事
台北市長蔣萬安兌現選前承諾，在今（1）日正式成立台北市青年局，由市府顧問、發言人殷瑋出任第一任青年局長，還特別邀請到啦啦隊女神李多慧擔任神祕嘉賓，蔣萬安不但跟李多慧狂自拍，還牽李多慧的手拉她站到C位合照，讓台北市議會議長戴錫欽忍不住虧說，市長上次跟另位啦啦隊女神林襄合照，結果太太就把三寶丟給他餵奶，這次恐怕不只有三寶，還有大寶、二寶都要他顧，引發台下笑聲連連。
記者余祥／台北報導
台北市青年局今日成立，眾星雲集，除大家長蔣萬安、台北市副市長李四川、林奕華之外，台中市副市長鄭照新、新竹市勞工局長林昱志，還有台北市議員柳采葳、桃園市議員凌濤都到場力挺。
更特別的是，這次還邀請到味全龍啦啦隊女神李多慧擔任神秘嘉賓，為青年局成立增添色彩，不只蔣萬安忙著跟女神自拍，出席的人都搶著跟李多慧拍照合影。
蔣萬安說，成立青年局是他選前的承諾，就是希望未來有單一的局處，集中資源協助在台北市的年輕朋友，不管在居住、職涯的規劃，以及國際交流上面，都可以展現出首都的格局。未來青年局秉持一個理念，就是「永遠都要看到並且關心到，在主流價值以及競爭激烈之下，沒有這麼多資源的年輕人」。
蔣萬安說，最重要的是要跳脫過去傳統上對下的這種指導者、給予者的角色，所謂青年局的首都格局就是希望跟所有年輕朋友是平等相待，是能夠一起行走的、同行者的角色。對於青年局有很高的期許，相信同仁都會非常努力，在相關的業務推動上希望都非常的順遂。