大谷翔平變髮熄火吞K！僅靠保送上壘　道奇1：4洛磯終止3連勝

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此戰道奇二刀流大谷翔平在今日以新造型亮相，將招牌的長髮剪去，換上一顆俐落的短髮，主帥Dave Roberts直呼，「他的造型就像是武士，今天擔綱球隊第2棒一定能讓對手備感壓力。」但事與願違本場大谷翔平共4次打擊，沒有敲出安打，選到1次保送與吞下1次三振，賽後打擊率為0.326。
洛磯在3局上率先展開攻勢，靠著Kris Bryant與Brendan Rodgers得點圈連續敲出安打攻下3分，隨後在4局上再度開啟攻勢，靠著Ezequiel Tovar掃出中外野陽春砲再共下1分，前5局打完由洛磯取得4:0領先道奇。
道奇先發Buehler丟4分 吞本季第3敗
道奇打線前7局皆無攻勢，遭到洛磯先發Dakota Hudson封鎖，僅在8局下靠著Mookie Betts在滿壘時擊出雙殺打，讓三壘跑者攻回本壘得分，終場道奇就以1:4不敵洛磯。
本戰Dakota Hudson主投7局用101球（65顆好球），僅被敲出4安，送出3次三振只投出1次保送、失掉1分順利拿下本季第2勝（7敗）。
本場道奇先發Walker Buehler則是主投6局，用92球（56顆為好球），被敲出4安包括1轟，雖然送出7次三振，但也投出4次保送，失掉4分（責失3分），苦吞本季第3敗（1勝）。