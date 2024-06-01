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大谷翔平變髮熄火吞K！僅靠保送上壘　道奇1：4洛磯終止3連勝

▲道奇日籍球星大谷翔平換髮型，但今日對戰洛磯打擊熄火，3打數0安打，吞下1次三振，僅靠保送上壘，最終道奇1：4落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日籍球星大谷翔平換髮型，但今日對戰洛磯打擊熄火，3打數0安打，吞下1次三振，僅靠保送上壘，最終道奇1：4落敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯道奇今（1）日在主場迎戰科羅拉多洛磯，展開系列賽首戰，此戰洛磯先發投手Dakota Hudson技壓道奇先發Walker Buehler，主投7局無失分只被敲出4安失掉1分，有效封鎖道奇「MVP打線」，洛磯打線則在3局與4局給予火力支援共攻下4分，終場洛磯就以4:1擊敗道奇拿下2連勝，道奇則是終止3連勝，而大谷翔平換了新髮型，但整場3打數熄火，並吞下三振。

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大谷翔平變髮亮相　3打數0安打吞1K

此戰道奇二刀流大谷翔平在今日以新造型亮相，將招牌的長髮剪去，換上一顆俐落的短髮，主帥Dave Roberts直呼，「他的造型就像是武士，今天擔綱球隊第2棒一定能讓對手備感壓力。」但事與願違本場大谷翔平共4次打擊，沒有敲出安打，選到1次保送與吞下1次三振，賽後打擊率為0.326。

洛磯在3局上率先展開攻勢，靠著Kris Bryant與Brendan Rodgers得點圈連續敲出安打攻下3分，隨後在4局上再度開啟攻勢，靠著Ezequiel Tovar掃出中外野陽春砲再共下1分，前5局打完由洛磯取得4:0領先道奇。

道奇先發Buehler丟4分　吞本季第3敗

道奇打線前7局皆無攻勢，遭到洛磯先發Dakota Hudson封鎖，僅在8局下靠著Mookie Betts在滿壘時擊出雙殺打，讓三壘跑者攻回本壘得分，終場道奇就以1:4不敵洛磯。

本戰Dakota Hudson主投7局用101球（65顆好球），僅被敲出4安，送出3次三振只投出1次保送、失掉1分順利拿下本季第2勝（7敗）。

本場道奇先發Walker Buehler則是主投6局，用92球（56顆為好球），被敲出4安包括1轟，雖然送出7次三振，但也投出4次保送，失掉4分（責失3分），苦吞本季第3敗（1勝）。

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