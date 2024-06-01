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錢包「不當流出」4503枚比特幣！日本交易所DMM　恐損失482億日圓

▲日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin，有4502.9枚的比特幣遭「不當外流」，總價值高達482億日圓，約3億美元。示意圖。（圖／pixabay）
▲日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin，有4502.9枚的比特幣遭「不當外流」，總價值高達482億日圓，約3億美元。示意圖。（圖／pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin，5月31日深夜宣布，當天下午監測到錢包中有4502.9枚的比特幣遭「不當外流」，總價值高達 482億日圓，約3億美元，不排除成為日本加密貨幣歷史上第3大損失案件。

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綜合《路透社》、《coindesk》報導，DMM Bitcoin是於5月31日下午1點多，發現有大量比特幣，疑似因系統遭駭而被非法轉移，仍在調查具體的損失情況。保全公司Blocksec提供的數據顯示，駭客將竊取的比特幣分批分配到10個錢包，每批500枚比特幣。

為了進一步加強安全保障，DMM Bitcoin已暫時限制部分服務，包含新帳戶開設的審查、加密資產的出庫、現貨交易的買入訂單、槓桿交易的新建倉訂單等，目前尚未確定暫停服務的重啟時間。

至於客戶存放的比特幣，DMM Bitcoin將通過集團公司的支持，調集足夠的比特幣，確保客戶們存放於交易所內的比特幣不會受到任何影響。

報導提到，日本先前也曾發生過2次虛擬貨幣交易所遭駭，分別是2014年的Mt.Gox與2018年的Coincheck事件。前者曾是世界上最大的比特幣交易所，但因駭客攻擊被偷走85萬枚比特幣，當時市值高達4.5億美元，該交易所宣布破產，黯然下線；後者則是曾被竊走約5億枚「NEM」，當時市值約為5.3億美元。

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