柯震東被問「後台是不是很硬」！經紀人傳1截圖嚇傻：全都下架了
台劇《不夠善良的我們》播畢後在網路上依然話題不斷，而藝人柯震東也因為出演該劇，聲量再飆漲，獲得更多粉絲喜愛與支持，他即使工作再忙碌，也經常會透過社群跟網友互動、分享日常生活點滴。而柯震東在昨（31）日透過Threads發文曬照，並透露經紀人問他「是不是後台很硬」，讓他瞬間哭笑不得，引起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
柯震東31日在Threads發文表示：「我經紀人傳這個給我，問我後台是不是很硬！把我自己的新聞都下架了！」從他貼文附上的照片裡可以看到，在Google搜尋「柯震東」的名字，竟然完全找不到符合的新聞搜尋結果，也因為經紀人傳這張截圖給他，讓柯震東疑惑說道：「疑！我經紀人平常都會沒事用Google搜我的名字嗎？」
不少網友看到柯震東的發文後，都紛紛留言表示：「你最近還是今天又鬧出什麼新聞嗎？」、「第一次知道你的時候是新聞報吸毒，第二次是因為你演月老，後來就愛上你了」、「經紀人可能害怕有什麼新聞沒注意到」、「該不會又做了什麼壞事怕被報導吧。」也有網友貼心提醒「是災情」，並附上「Google新聞搜尋故障，全球傳災情」的截圖，讓柯震東開玩笑說：「我比新聞還快。」